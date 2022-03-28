14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"هاينكن" و"كارلسبرغ" تعلنان انسحابهما من روسيا
Lebanon 24
28-03-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "هاينكن" الهولندية لإنتاج الجعة يوم الاثنين أنها ستنسحب من روسيا حيث توظف 1800 شخص، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بيان صادر عن الشركة وهي ثاني أكبر مصنع للجعة في العالم "إن نشاط هاينكن في روسيا لم يعد قابلا للاستمرار في الظروف الحالية"، وأضاف "لذلك قررنا الإنسحاب من السوق الروسية".
وتابع البيان "سنقوم بنقل ملكية المصنع بشكل منظم مع الامتثال الكامل للقوانين الدولية والمحلية"، وكانت الشركة أعلنت في التاسع من مارس وقف إنتاج البيرة وبيعها في روسيا.
وكانت "هاينكن" أكدت أنها لن تجني أرباحا من نقل الملكية وتتوقع أن الصفقة ستكلفها 400 مليون يورو بسبب خسارة قيمة أصولها و"رسوم استثنائية" أخرى.
وقال البيان "ما زلنا نأمل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة على المدى القصير".
وأكدت المجموعة أنها ستدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 1800 في روسيا حتى نهاية عام 2022.
من جهتها أعلنت شركة الجعة الدنماركية "كارلسبرغ" الاثنين قرارها الانسحاب من السوق الروسية مع بيع أنشطتها الكبرى في البلاد حيث توظف 8400 شخص.
وجاء في بيان للمجموعة "لقد اتخذنا القرار الصعب والفوري بالسعي إلى بيع كامل أعمالنا التجارية في روسيا وهو ما نعتقد أنه الشيء الصائب الذي يجب القيام به في الظروف الحالية.. بمجرد الانتهاء من هذه العملية لن يكون لدينا أي وجود في روسيا".
ويأتي إعلان شركة الجعة الدنماركية العملاقة التي تمتلك العلامة التجارية الروسية الكبرى بالتيكا منذ عام 2000، بعد ساعات من قرار مماثل لمنافستها "هاينكن".
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
01:55 | 2022-03-28
28/03/2022 01:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
00:07 | 2022-03-28
28/03/2022 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما شهده البقاع بعد توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما شهده البقاع بعد توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار
00:36 | 2022-03-28
28/03/2022 12:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
Lebanon 24
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
06:17 | 2022-03-28
28/03/2022 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن جريمة أنصار يثيرُ التساؤلات.. ما هو؟
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن جريمة أنصار يثيرُ التساؤلات.. ما هو؟
04:15 | 2022-03-28
28/03/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-03-28
مدينة تاريخية في السودان تعيش في معركة مع الطبيعة... اليكم القصة كاملة
12:00 | 2022-03-28
وثيقة خاصة بالطلاق تثير الجدل... اليكم التفاصيل
10:00 | 2022-03-28
شرطية اغمي عليها في وسط الطريق 0فيديو)
08:00 | 2022-03-28
4 أبراج تستحق لقب "جيران الهنا"... من هي؟
07:00 | 2022-03-28
انتبه... الهاتف المحمول قد يؤثر على صحتك وحياتك!
05:00 | 2022-03-28
صور مرعبة... آلاف سرطانات البحر تغزو الطرق فى كوبا
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
29/03/2022 02:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
29/03/2022 02:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
29/03/2022 02:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact