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منوعات
هل يتردد حبيبكِ قبل الدفع؟ رجال هذه الأبراج يتسمون بالبخل
Lebanon 24
29-03-2022
|
02:30
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يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.
في التقرير التالي، اليكم 4 أبراج يتسم رجالها بالبخل، حسب ما نشره موقع «pinkvilla.
- برج العقرب
في ظل مراقبة كثيرين لأموالهم بغرض تعزيز مدخراتهم، يؤدي رجال برج العقرب هذا الدور كغيرهم، لكن بدوافع مختلفة.
ويحب مواليد برج العقرب التباهي بأنفسهم، سواء كان ذلك من خلال الطعام أو الملابس وغيرهما، إضافةً إلى سعيهم للحد من إنفاق شركائهم لزيادة الاحتياطي المالي الخاص بهم.
- برج الدلو
يحب مواليد برج الدلو السيطرة على كل قطاع من مجالات الحياة، بما في ذلك التمويل المالي، فهم يحبون ملء خزائنهم بالمدخرات على مدار السنة.
ومع ذلك، تلجأ شريكات حياة رجال برج الدلو، إلى دفع أموالهن في عدد من المواقف، خاصةً وأنهم يترددون قبل دفع المستحقات.
- برج القوس
قلما يُخرج مواليد برج القوس من أموالهم لرغبتهم الكبيرة في ادخارها، وهو ما يظهر جليًا خلال تواجد هؤلاء في أعمالهم، وداخل منازلهم.
- برج الجوزاء
رغم عدم حبهم للتسوق، دائمًا ما يقدم مواليد برج الجوزاء تقديم المشورة لشركائهم، حول كيفية الاستثمار والادخار.
ويميل رجال برج الجوزاء إلى التحكم في الطريقة التي تنفق بها زوجاتهم الأموال، مفضلين توجيه النصائح إليهن لاستثمارها.
المصدر: المصري اليوم
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