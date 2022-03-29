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15 ألف زواج وما يفوق 15 ألف ولادة جديدة.... أوكرانيا تتحدى الحرب

Lebanon 24
29-03-2022 | 10:00
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أعلنت وزارة العدل الأوكرانية عن تسجيل أكثر من 15 ألف زواج، وولادة أزيد من 15 ألف طفل منذ بدء حرب روسيا عليها يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزارة في منشور لها على "فيسبوك" (Facebook) إن "الحب يفوز.. تسجيل 15 ألفا و443 زواجا خلال شهر اندلاع الحرب في أوكرانيا".

وأضافت "نؤمن بأن الحب الصادق لا ينطفئ بالانفجارات، ولا يحترق بالنار، ولا يُسوى بالأرض بالمدفعية الثقيلة، ولا يكسره الحرب".

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أيضًا عن ولادة 15 ألفا و300 طفل منذ 24 فبراير/شباط الماضي، وهو اليوم الأول من الحرب التي تشهدها أوكرانيا حاليًا.

وتابعت في منشور آخر "نتمنى لجميع الأطفال في بلدنا بأقرب وقت ممكن إطالة حياتهم تحت سماء أوكرانيا الهادئة ونسيان أهوال الحرب".

وأشارت الوزارة في منشوراتها إلى أن المعلومات الواردة عن تسجيل حالات الزواج لم تشمل مؤقتًا المناطق المحتلة من قبل روسيا والتي تشهد نشاطًا للأعمال القتالية.
 
(الجزيرة) 
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