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منوعات
مصارعة ديوك تتحول إلى مجزرة بشرية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
29-03-2022
|
14:00
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قتل 19 شخصا، الأحد، في هجوم على موقع سري لمصارعة الديوك، غربي المكسيك، حسبما قالت السلطات.
وهاجم مسلحون الموقع وفتحوا النار على المتجمعين، فقتلوا 19 شخصا، وأصابوا آخرين نقلوا إلى المستشفى.
ووقع إطلاق النار في منطقة لاس تيناجاس بولاية ميتشواكان، التي تتقاتل فيها عصابة "غاليسكو نيو جنيريشن" القوية مع عصابات محلية أصغر، من أجل السيطرة على طرق المخدرات.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إن من بين الضحايا 3 نساء، مضيفا أنه يحاول تحديد المسؤول عن إطلاق النار.
وأضاف البيان أن جميع الضحايا أصيبوا بطلقات نارية.
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