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منوعات
إنتحار مباشر على "إنستغرام"... مقتل طفلين خلال اللعب بمسدس!
Lebanon 24
29-03-2022
|
16:00
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في حادثة مأساوية وغريبة، توفي طفلان بجريمة انتحار بثت على الهواء مباشرة عبر تطبيق إنستغرام، خلال حفلة عيد ميلاد في سانت لويس في الولايات المتحدة.
وأفادت الشرطة أن طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً قتلت ابن عمها البالغ من العمر 14 عاماً، قبل أن تنتحر خلال حفلة عائلية.
فقد بثت الحادثة على إنستغرام مباشرة حيث كان الطفلان، باريس هارفي وكوارون هارفي، يصنعان مقطع فيديو معاً ويلعبان بمسدس، بحسب موقع NewYork Post.
من جهتها، قالت شينيس هارفي، والدة باريس إنها "لم تكن جريمة قتل. ولم يكن انتحاراً. كان حادثاً غريباً"، على حد تعبيرها.
بدورها، أوضحت سوزان دايسون، جدة الفتاة الميتة أن "الطفلين لم يكونا يتجادلان أو أي شيء من هذا القبيل"، وتابعت "كانا يلعبان بمسدس بينما لم يكن عليهما أن يفعلا ذلك". وأضافت "أعتقد أن المسدس انفجر عن طريق الخطأ".
وقالت إن الاثنين كانا في حفلة عيد ميلاد لأفراد الأسرة، عندما دخلا الحمام للتصوير أمام المرآة، وذلك عندما حدثت المأساة.
إلى ذلك، أوضحت الأسرة أن الطفلين كانا مقربين جداً لدرجة أنهما كانا مثل "الأخ والأخت"، وعادة ما يتجولان معاً أو يصنعان مقاطع فيديو.
المصدر: العربية
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