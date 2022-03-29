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بعد فقدانها الحقيقة تنكشف... طفلة اغتصبها مراهق في أحد البساتين وهكذا توفيت!

Lebanon 24
29-03-2022 | 09:11
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن "الطفلة التي توفيت في 25 آذار، بعد فقدانها بساعات، اغتصبت من قبل مراهق عمره 17 عاما".

وأوضح المرصد أن الطفلة دخلت في غيبوبة بعد اغتصابها، وأن المراهق "نفذ جريمته في أحد بساتين بلدة كناكر بريف دمشق".

وأشار المرصد إلى أن الطفلة التي عثر عليها "توفيت لاحقا بعد نقلها إلى المستشفى".

 
المصدر: الحرة
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