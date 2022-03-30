هذه هي الابراج تعشق فكرة الحب بشدة...هل انت من بينهم؟

تعيش بعض الأبراج في الماضي، وبالتالي هناك علاقة كاملة، جميلة ومثالية، وحاضرة في عقولهم كي يعيشونها ويعشقونها مرة تلو الأخرى. ما يعني أنهم في حالة دائمة من الحب سواء كان هناك علاقة فعلية أم لم يكن.برج الحمليملك الحمل الكثير من اللطافة وطيبة القلب وغالباً ما يتم إستغلاله وبالتالي ينتهي به الامر بقلب محطماً. لا يتعلم الدرس ولا يحمل لا الأحقاد ولا الضغائن ضد الحب، على العكس كل ما يحصل يجعله يصر ويبحث بشكل أكبر عن العلاقة المثالية التي يؤمن بأنها موجودة في مكان ما.برج السرطانالسرطان من اكثر الأبراج المخلصة وذلك لأنه حين يقع في الحب فهو يقع بكل ما يملك من قوة. السبب هو انه يؤمن بالحب وبأنه مقدر له الإستمرار الى الأبد. براءة السرطان تجعله من الابراج التي تقع في الحب بشدة ورغم أنّ العلاقة قد تنتهي بشكل قد لا يروق لهولكن ذلك لا يمنعه من المحاولة أو يجعله يفقد إيمانه بالحب.برج الأسدقد يكون الأسد من اكثر الأبراج التي تعشق فكرة الحب أكثر من الحب نفسه وذلك لأنّ الوقوع في حب الفكرة أسهل بكثير من إختبار العلاقة بشكل فعلي. ينشد التوازن والتناغم بشكل دائم وعليه هو دبلوماسي من الطراز الاول ويحكم العقل والمنطق ولكن خلف ذلك القناع هناك الكثير من المشاعر الجياشة التي لا يمكن السيطرة عليها.برج الدلوالدلو من النوع الذي يملك الإستعداد للتضحية بكل شيء من أجل سعادة الآخرين وعليه فهو غالباً ما يتم إستغلاله وينتهي به الأمر بقلب محطم لأنه لا يملك ذرة من اللؤم في شخصيته. حتى حين يتم تحطيم قلبه فانّ البرج هذا من أكثر الأبراج التي تستمر بالمحاولة ولا يقبل بأن يتم إعتبار العلاقة منتهية. لا يحب الدلو فكرة الحب فحسب ولكنه يحب الحب نفسه. هو من النوع الذي لا يستسلم ولا يتراجع حين يتعلق بل يستمر بالمحاربة حتى الرمق الأخير.برج الحوتلا يريد الحوت سوى أن يمضي حياته وهو يحب الآخر والآخر يحبه.. فهذا أقصى ما يريده. الحوت في الواقع يحب الأمرين، الفكرة والعلاقة نفسها. يقع الحوت في فكرة الحب لأنّ قلبه هو قلب طفل صغير بريء ما زال يؤمن ويصدق كل القصص الخرافية. فالحوت كما هو معروف يعيش في عالمه الخاص، وهذا العالم لا يوجد فيه سوى الحب والرومانسية التي لا تموت ولا تنتهي. هناك تتحول قصص الفارس على حصان أبيض الى حقيقة مرة تلو الأخرى.