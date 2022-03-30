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أول حفل حوض سباحة للكلاب في العالم.. ما القصة؟

Lebanon 24
30-03-2022 | 08:00
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أقامت العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، حفل حوض سباحة للكلاب الاثنين، يُعدّ الأول من نوعه حيث جمع أكثر من 40 كلباً في فندق "بت سويتس" للحيوانات.
 
وبحسب المعلومات، فقد أصبحت المقاهي والمطاعم أكثر نشاطاً في العاصمة الفنزويلية مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا، الأمر الّذي جعل مقدمي خدمات الاعتناء بالحيوانات الأليفة يقدمون على هذه الخطوة.
 
وقال الطبيب البيطري أوتو ألفارادو، الذي يدير فندق "بت سويتس في منطقة إل هاتيو في شرق كراكاس: "إنها المرة الأولى التي نفعل فيها ذلك في كراكاس، حفل حوض سباحة في المسبح الوحيد للكلاب"، مضيفاً أنه من المقرر إقامة حفل آخر في نيسان المقبل.
 
ويتكلف هذا الفندق، الذي استضاف 42 كلباً الأحد، القيام بنزهة صباحية للكلاب في الفندق واللّعب في المسبح مقابل 13 دولارا في اليوم، ويمكن أن تزيد التكلفة إذا شملت جلسة تدليك أو مبيتا أو فحصا طبيا.
المصدر: lbc
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