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هل تذكرون "بوكيمون"... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
30-03-2022 | 10:00
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بيعت بطاقة Pokémon Charizard ثلاثية الأبعاد نادرة من الإصدار الأول من مجموعة Pokémon Base Set لعام 1999 مقابل 420 ألف دولار في المزاد.

وارتفع سعر بطاقة البوكيمون Charizard إلى أعلى رقم قياسي على الإطلاق لبطاقة مجموعة أساسية من نوعها، وفقا لـ PWCC Marketplace، التي باعت البطاقة مؤخرا خلال فترة عرضها مزاد شهر مارس.

وكتبت منصة تداول البطاقات عن الرسام الياباني الشهير:"هذه القطعة الفنية التاريخية التي صممها الفنان الشهير ميتسوهيرو أريتا هي بسهولة أكثر بطاقات بوكيمون شهرة على الإطلاق".

وتتميز البطاقة بتصنيف مثالي لبطاقات حالة النعناع، ومن بين 3000 نسخة من هذه البطاقة، 121 فقط تصمد إلى هذه الدرجة ، كما لاحظت PWCC في وصف البطاقة على موقع الويب الخاص بهم، على مقياس من صفر إلى 10.

ويهتم عدد كبير من الهواة بجمع بطاقات بوكيمون التي شكلت حالة تنافسية تنافسية لدى الهواة  بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك واحدة بيعت بطاقة  بمبلغ 336000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر. في أواخر عام 2020 ، تم بيع بطاقة Charizard من مجموعة مماثلة بإجمالي 360 ألف دولار.

وواحدة من بطاقات Charizard الأكثر مبيعا ذهبت العام الماضي بأكثر من 490 ألف دولار.

(نيويورك تايمز) 
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