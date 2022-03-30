16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
حبس طبيب مشهور تسبب بأزمة كبيرة
Lebanon 24
30-03-2022
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، بحبس الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"، سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أجلت جلسات محاكمة أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين" لجلسة اليوم 29 آذار، للنطق بالحكم في عدة اتهامات تلاحقه بتجارة مواد مجهولة وغير مصرح بها من وزارة الصحة، واتهامه ببيع أدوية مخالفة ومستحضرات ومستلزمات طبية، ولم يصدر قرار من وزير الصحة، أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها، وفتحه مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
وأحالت النيابة العامة، المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه، في وقت سابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدمت النيابة العامة المتهم وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجنح أخرى.
جدير بالذكر أن معلومات وردت لضباط المصنفات، تفيد بأن المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بـ طبيب الكركمين، يحتفظ بأعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد، ويعلن عنها، من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة.
تابع
الأكثر قراءة
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
Lebanon 24
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
03:30 | 2022-03-30
30/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟
14:43 | 2022-03-29
29/03/2022 02:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
03:15 | 2022-03-30
30/03/2022 03:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات في موقف محرج.. "مش ça va ابداً بس مرقولنا اياها" (فيديو)
Lebanon 24
رابعة الزيات في موقف محرج.. "مش ça va ابداً بس مرقولنا اياها" (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
29/03/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
06:45 | 2022-03-30
30/03/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-03-30
أتحدث مع نفسي بصوت مرتفع... هل انا مجنون؟
11:51 | 2022-03-30
قتلوا في ظروف غامضة... العثور على أم وطفليها جثثاً هامدة
11:41 | 2022-03-30
قتل ابنه الرضيع لإخراج الجن من جسده وذبح زوجته من الوريد للوريد!
11:33 | 2022-03-30
حادثة غريبة... صاحب شركة عملات رقمية توفي ووحده يعرف كلمة السر للوصول للأموال!
11:29 | 2022-03-30
أم تترك رضيعتها لمتسولة مقابل تقاسم الأرباح!
10:00 | 2022-03-30
هل تذكرون "بوكيمون"... اليكم هذا الخبر
فيديو
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
30/03/2022 21:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-30
30/03/2022 21:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
30/03/2022 21:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact