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حبس طبيب مشهور تسبب بأزمة كبيرة

Lebanon 24
30-03-2022 | 11:46
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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، بحبس الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"، سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أجلت جلسات محاكمة أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين" لجلسة اليوم 29 آذار، للنطق بالحكم في عدة اتهامات تلاحقه بتجارة مواد مجهولة وغير مصرح بها من وزارة الصحة، واتهامه ببيع أدوية مخالفة ومستحضرات ومستلزمات طبية، ولم يصدر قرار من وزير الصحة، أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها، وفتحه مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

وأحالت النيابة العامة، المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه، في وقت سابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدمت النيابة العامة المتهم وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجنح أخرى.

جدير بالذكر أن معلومات وردت لضباط المصنفات، تفيد بأن المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بـ طبيب الكركمين، يحتفظ بأعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد، ويعلن عنها، من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة.
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