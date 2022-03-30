قتلوا في ظروف غامضة... العثور على أم وطفليها جثثاً هامدة

عثر على جثة أم مع طفليها الصغيرين، قتلوا في ظروف غامضة في حي الأشرفية بمدينة حلب السورية.وعلمت صحيفة "الوطن" السورية، من مصادر أهلية في حي الأشرفية، أن قاطني أحد الأبنية في شارع المفروشات أبلغوا قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش"، التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية- قسد"، عن وجود جثة لأم في عقدها الرابع مع طفلة بعمر سنتين وطفل بعمر 4 سنوات مقتولين في إحدى شقق البناء.ولفتت المصادر إلى أن العائلة المغدورة سكنت حديثا في الحي ولم تعرف هويتها.وفتحت قوات الأمن الداخلي الكردية، تحقيقا في الحادث لمعرفة حيثياته وأسبابه وهوية الضحايا والجاني، الذي يتوقع أن يكون مقربا من العائلة لكونه استطاع الدخول إلى شقتها المستأجرة.