16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
قتلوا في ظروف غامضة... العثور على أم وطفليها جثثاً هامدة
Lebanon 24
30-03-2022
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر على جثة أم مع طفليها الصغيرين، قتلوا في ظروف غامضة في حي الأشرفية بمدينة حلب السورية.
وعلمت صحيفة "الوطن" السورية، من مصادر أهلية في حي الأشرفية، أن قاطني أحد الأبنية في شارع المفروشات أبلغوا قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش"، التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية- قسد"، عن وجود جثة لأم في عقدها الرابع مع طفلة بعمر سنتين وطفل بعمر 4 سنوات مقتولين في إحدى شقق البناء.
ولفتت المصادر إلى أن العائلة المغدورة سكنت حديثا في الحي ولم تعرف هويتها.
وفتحت قوات الأمن الداخلي الكردية، تحقيقا في الحادث لمعرفة حيثياته وأسبابه وهوية الضحايا والجاني، الذي يتوقع أن يكون مقربا من العائلة لكونه استطاع الدخول إلى شقتها المستأجرة.
الأكثر قراءة
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
Lebanon 24
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
03:30 | 2022-03-30
30/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟
14:43 | 2022-03-29
29/03/2022 02:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
03:15 | 2022-03-30
30/03/2022 03:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات في موقف محرج.. "مش ça va ابداً بس مرقولنا اياها" (فيديو)
Lebanon 24
رابعة الزيات في موقف محرج.. "مش ça va ابداً بس مرقولنا اياها" (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
29/03/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
06:45 | 2022-03-30
30/03/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-03-30
أتحدث مع نفسي بصوت مرتفع... هل انا مجنون؟
11:46 | 2022-03-30
حبس طبيب مشهور تسبب بأزمة كبيرة
11:41 | 2022-03-30
قتل ابنه الرضيع لإخراج الجن من جسده وذبح زوجته من الوريد للوريد!
11:33 | 2022-03-30
حادثة غريبة... صاحب شركة عملات رقمية توفي ووحده يعرف كلمة السر للوصول للأموال!
11:29 | 2022-03-30
أم تترك رضيعتها لمتسولة مقابل تقاسم الأرباح!
10:00 | 2022-03-30
هل تذكرون "بوكيمون"... اليكم هذا الخبر
فيديو
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
30/03/2022 21:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-30
30/03/2022 21:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
30/03/2022 21:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact