كيف يمكن تفادي الوقوع في فخّ "كذبة أول نيسان"؟

مقالب مضحكة وأخرى محرجة وساخرة، نكت، ضحك ولعب، إنه يوم كذبة نيسان، تصادف كذبة نيسان 2022 في 1 نيسان ويعتبر يوم الأكاذيب والمقالب، وتحصل فيه الكثير من المواقف الطريفة وبعضها يكون محزن بسبب كذب الناس في هذا اليوم ويكون كذب بالموت أو المرض. فكيف يمكن تجنّب الوقوع في فخّ الكاذيب؟

1 - الإستعداد المسبقالوقاية خير من قنطار علاج فهي أفضل نصيحة لتجنب الوقوع بفخ "كذبة نيسان"، لذا حاول أن تتخيل بذهنك أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تتعرض لها وراقب ردة فعلك عليها. وذلك بتحضير الذهن للتعامل مع أي طارئ قد يواجهه.حاول هنا أن تحلل ردة فعلك؛ هل أنت راض عنها؟ هل سيتفهم الطرف الآخر ردة فعلك تلك أم أن الأمور ستزداد حدة؟ في حال رأيت أن ردة فعلك شديدة الحدة، حاول أن تقوم بتعديلها، فهذا أنسب وقت للتعديل حيث إنك هادئ ولم تتعرض بالفعل لتلك السيناريوهات، وتذكر تاريخ اليوم حاول أن تبقى متنبها طوال اليوم للتاريخ وأن أي خبر تسمعه يحتمل أن يكون مجردة "كذبة نيسان".2 - تجنب المشاركة ببعض المواضيعتجنب المشاركة ببعض المواضيع في هذا اليوم عليك رفع درجة الحذر عندما يحاول أحد الأشخاص بمشاركتك بموضوع معين خصوصاً عندما يبدأ حديثه بعبارات مثل "هل سمعت بهذا؟" أو "انظر ماذا وجدت!" فمثل هذه العبارات غالباً ما تكون بداية لإطلاق "كذبة نيسان" المطلوبة.3 - البقاء في الأماكن المألوفةالحرص في البقاء في الأماكن المألوفة أو الحديث مع أشخاص لم تقابلهم من قبل أو أنك لم تقابلهم منذ زمن طويل. فالأماكن والأشخاص الذين اعتدت عليهم تكون أكثر قدرة على ملاحظة صدق أحاديثهم من كذبه.4 -عدم إطلاق "كذبة نيسان"في حال أردت عدم التعرض للخداع بـ "كذبة نيسان" عليك أن تقاوم رغبتك بخداع الآخرين في هذا اليوم. فعندما تقوم أنت بهذا الشيء لا يجب أن تستغرب من تعرضك له خصوصا لو أن البعض عرفوا بأنك قمت بالكذب في هذا اليوم فإنك تصبح هدفا أكبر لكذباتهم المحتملة.5 -البقاء في المنزلالبقاء في المنزل وتجنب في هذا اليوم الخروج قدر الإمكان فهذا الإجراء سيحميك من التعرض للخداع. وتزداد ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان في حال كنت تعلم من خبراتك في السنوات السابقة أن بعض الأشخاص من حولك يتفننون باختراع الكذب الشديد، والذي يمكن أن يتسبب بالكثير من الأذى لمجرد المزاح فقط.6 -مراقبة حديث النفسفي حال حدث ووقعت بفخ "كذبة نيسان" حاول أن تراقب حديث النفس بداخلك فمثل هذه الأحاديث تدور يوميا بداخلنا جميعا وتعد من أقوى الأحاديث المؤثرة على النفس. لذا عندما تقول في نفسك "لو نظر لي نظرة إضافية سأنفجر بوجهه بسبب كذبته السخيفة"، ستحفز توترك وتجعله يسيطر عليك، بينما لو قلت مثلاً "أستطيع تخطي هذا الموقف فقد تخطيت أصعب منه من قبل" ستتمكن من منح نفسك الثقة اللازمة لتجاوز الموقف دون عصبية قدر الإمكان.