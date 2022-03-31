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"جريمة مروعة" تهز هولندا..طلب وجبة ماكدونالدز ثم قتلهما بدم بارد!

Lebanon 24
31-03-2022 | 02:00
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قتل شخصان برصاص مسلّح أطلق النار عليهما داخل مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في مدينة جفوليه بشمال هولندا مساء الأربعاء، بحسب ما أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر، إن "شخصين قتلا في إطلاق نار".

من جهتها، قالت إذاعة "آر تي إل أوست" المحلية، إن الهجوم وقع داخل مطعم ماكدونالدز قرابة الساعة 18:00 (16:00ت غ).

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان قولهم، إن القتيلين كانا يتناولان الطعام عندما دخل مسلّح وأطلق النار عليهما، في هجوم كان على ما يبدو "محدّد الهدف".
 
وأفادت الإذاعة أنّ الرجل المسلّح "طلب أولاً وجبة وجلس إلى طاولة قريبة من الضحيتين قبل أن يطلق النار عليهما". وسرعان ما لاذ مطلق النار بالفرار.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المطعم وطلبت من كلّ من لديه أيّ معلومة تفيد التحقيق الاتّصال بها.

وشوهدت مروحية تحلّق في سماء المنطقة.

وحاولت فرق الإسعاف إنقاذ أحد المصابَين لكنّ جهودها فشلت وفارق الحياة.

وبحسب تقارير صحافية فإنّ القتيلين هولنديان من أصول تركية.
المصدر: العربية
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