"جريمة مروعة" تهز هولندا..طلب وجبة ماكدونالدز ثم قتلهما بدم بارد!

قتل شخصان برصاص مسلّح أطلق النار عليهما داخل مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في مدينة جفوليه بشمال هولندا مساء الأربعاء، بحسب ما أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية.وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر، إن "شخصين قتلا في إطلاق نار".من جهتها، قالت إذاعة "آر تي إل أوست" المحلية، إن الهجوم وقع داخل مطعم ماكدونالدز قرابة الساعة 18:00 (16:00ت غ).ونقلت الإذاعة عن شهود عيان قولهم، إن القتيلين كانا يتناولان الطعام عندما دخل مسلّح وأطلق النار عليهما، في هجوم كان على ما يبدو "محدّد الهدف".