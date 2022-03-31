شاعر شهير تنتشر صوره في دار للمسنين... اليكم التفاصيل

أثارت صور متداولة للشاعر الغنائي الشهير كاظم السعدي مشاعر العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصور وجوده وحيدا في دار للمسنين بالعاصمة بغداد.وقال نشطاء إن السعدي، يسكن دار المسنين في مدينة الكاظمية (شمالي بغداد)، ولا يخضع للرعاية اللازمة لكون الدار متواضعة الخدمات، ودعوا عبر حساباتهم على المنصات، الجهات المعنية بالثقافة والفن إلى دعم كبار السن من الفنانين، معبرين عن استيائهم إلى ما آل إليه حال شاعر شهير مثل كاظم السعدي.وقالت نقابة الفنانين العراقيين، إن وفدا من قبلها زار الشاعر السعدي في مقر إقامته بدار المسنين للاطمئنان على حالته الصحية "وتقديم باقة من الزهور"، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي "ضمن مبادرة التواصل مع مبدعي الفن والوقوف على احتياجاتهم وترك الأثر الطيب في نفوسهم".وقال الشاعر كاظم الفضلي، عبر حسابه على فيسبوك، إن وفدا من جمعية الأدباء الشعبيين في العراق زار الشاعر الكبير كاظم السعدي الذي يسكن دار المسنين في الكاظمية، وأطلع الوفد على حالته الصحية والاجتماعية والاعتبارية.وأشار الفضلي، إلى أن الوفد أطلق مناشدة من مكان سكن السعدي في دار المسنين إلى "رئاسات البلاد، ووزير الثقافة حسن ناظم، والخيرين من أبناء الشعب العراقي ومنظمات مجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والإبداعية والمهنية للوقوف إلى جانب السعدي ومناصرته بمحنته هذه".وعلق الإعلامي صباح الجاف، عبر حسابه على تويتر، قائلا "كاظم السعدي واحد من أهم الشعراء المؤثرين، لا يكتب نصا إلا وقد وجد طريقا إلى الشهرة والنجاح، إنه عراب أغنية ميسور الحال لكاظم الساهر ويا ناكر المعروف لعاصي الحلاني، وأشوفك وين يا مهاجر لحاتم العراقي، وكلنا العراق لحسين الجسمي وغيرها من الأغاني الشهيرة يجلس وحيدا مقيما في دار العجزة".