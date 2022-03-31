منوعات

جريمة بشعة... مجهولون يقتحمون منزل أطفال وينهالون عليهم بالسواطير والسكاكين

Lebanon 24
31-03-2022 | 12:15
A-
A+
Doc-P-937375-637843512034792666.jpg
Doc-P-937375-637843512034792666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مدينة درعا شهدت جريمة مروعة راح ضحيتها طفلان وجرح ثالث، حيث اقتحم مجهولون منزلهم وانهالوا عليهم بالسواطير والسكاكين.

وقالت الوزارة إن المعلومات الأولية تشير إلى دخول مسلحين إلى منزل كان فيه ثلاثة أطفال، في ناحية الحراك بريف درعا، واستخدم الجناة ساطورا وسكاكين، بهدف القتل.
 
وأضافت الوزارة أن الأطفال أسعفوا إلى المشفى، حيث فارق اثنان منهم الحياة، أحدهم "أحمد قداح" من مواليد 2021، وكان مصابا بجرح قاطع في الرأس وعليه آثار عنف على الوجه.

أما الطفل الآخر الذي فارق الحياة، "عبد الرحمن قداح" (مواليد 2018)، فكان مصابا بعد جروح قاطعة في مختلف أنحاء جسده، وفارق ال مصاب بعدة جروح قاطعة في مختلف أنحاء الجسم.

الطفل الثالث "منار قداح" (مواليد 2006)، وصل المشفى مصابا بجروح قاتلة في أنحاء جسده، وعليه آثار تعذيب على الجسم والرأس.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2022-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-03-31
12:22 | 2022-03-31
12:20 | 2022-03-31
12:00 | 2022-03-31
11:58 | 2022-03-31
10:15 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website