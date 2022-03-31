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من هي أول 5 لغات شعبية في العالم؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 12:22
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أفادت الدراسات التي أجراها معهد "بوشكين" للغة الروسية في موسكو وذلك في إطار برنامج" مؤشر أوضاع اللغة الروسية عام 2021 في العالم"، أن اللغة الروسية شغلت المرتبة الخامسة بعد اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية، وإنها تقدمت على اللغات العربية، البرتغالية، والألمانية، واليابانية، البنغالية، الهندية.

وأخذ باحثو المعهد في الاعتبار عند وضع "المؤشر -2021" عدد الناطقين باللغة، عدد مستخدمي الإنترنت، كمية المواقع الإلكترونية، حجم المعلومات العلمية، الوضع القانوني للغة في المنظمات الدولية وكذلك عدد وسائل الإعلام.

وقالت رئيسة معهد "بوشكين" للغة الروسية:" لا تعد اللغة الروسية بالطبع من أكثر اللغات انتشارا. وعلى سبيل المثال فإن اللغة الهندية ينطقها العدد الأكبر من الناس. وإذا أخذنا في الاعتبار كثرة استخدام اللغة الروسية في المواصلات العلمية والعلاقات بين الدول فإن اللغة الهندية تتأخر كثيرا عن اللغة الروسية".

وأوضحت قائلة إن دور اللغات في العالم المعاصر لا يعتمد على عدد الناطقين فحسب بل وعلى قدرتها على إرضاء  احتياجات الإنسان بالتعليم والحصول على المعلومات والمعاملة المهنية والاجتماعية.

وقام باحثو المعهد بدراسة دور اللغة الروسية في بلدان رابطة الدول المستقلة في الفترة ما بين عام 1991 وعام 2021. واتضح أن اللغة الروسية تلعب دورا هاما في  بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان و قرغيزيا وطاجكستان وأذربيجان ، بينما لا تلعب دورا رائدا في جورجيا ولاتفيا ولتوانيا و إستونيا.

وقد ازدادت في الآونة الأخيرة حصة اللغة الروسية في وسائل الإعلام. وعلى سبيل المثال فإن هذه الحصة ارتفعت في الفترة ما بين أعوام 1990 – 2021 في بيلاروس إلى 80% ( 50% عام 1990) وفي أذربيجان 36% ( 20% عام 1990) وفي تركمانستان 56% ( 30% عام 1990).
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