22
o
بيروت
23
o
طرابلس
30
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
في ذكرى افتتاحه.. إليكم معلومات تعرفونها للمرة الأولى عن "برج إيفل"
Lebanon 24
31-03-2022
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
عندما تفكر في فرنسا وتحديدًا باريس، تكون صورة برج إيفل هي أول ما يظهر أمامك. وفقًا لموقع (The intrepid guide)، يعتبر هذا البرج أشهر معلم في فرنسا، ويمثل اليوم ٣١ مارس ذكرى افتتاحه لأول مرة عام ١٨٨٩.
أسباب بناء برج إيفل
١. يعتبر السبب الأول والرئيسي لبناء برج إيفل هو الاحتفال بمرور 100 عام على الثورة الفرنسية في أوروبا، وذلك خلال معرض 1889 العالمي الذي أُقيم في باريس، حيث أراد شعب ومسؤولو فرنسا الاحتفال بجعل فرنسا أكثر جمالا من خلال بناء برج يحظى بأكبر قدر من الجمال.
قبل المعرض، عقد المنظمون مسابقة تصميم في جميع أنحاء فرنسا. من بين الأفكار المختلفة، حاز تصميم جوستاف إيفل على أفضل انطباع لدى الغالبية.
صمم «جوستاف إيفل» الجسم الداخلي لتمثال الحرية، والذي أقر بأن مصدر إلهام البرج جاء من مرصد لاتينج في مدينة نيويورك. وفي عام 1853، تم رسم مخطط البناء كبرج ضخم يتكون من أربعة أجزاء شبكية منفصلة عند القاعدة وتلتقي في الأعلى بواسطة دعامات معدنية.
٢. يتمثل السبب الثاني لبناء برج إيفل في اعتباره المنصة المثالية لإجراء التجارب التي تتطلب درجة حرارة وضغط معين.
خلال العشرين عامًا الأولى بعد بنائه، تلقى إيفل جميع الدخل من الاستغلال التجاري للبرج خلال المعرض. وبعد ذلك، أراد الكثيرون هدم البرج واستخدامه لأغراض الخردة المعدنية. ولحسن الحظ، تم حفظه من قبل السياسيين والعلماء الذين أرادوا استخدامه كبرج إرسال لاسلكي.
٣. أراد المهندسون والبناة الفرنسيون بناء أعلى مبنى في العالم آنذاك. ومن أجل ذلك، استمر بناء برج إيفل لمدة تزيد عن عامين بارتفاع يبلغ 324 مترًا، ويتكون من سبعة آلاف طن من الفولاذ، ليصبح الشرارة الأولى لفكرة بناء ناطحات السحاب بعد ذلك.
يحظى برج إيفل بأهمية كبيرة في فرنسا، فيستقبل 6.8 مليون زائر سنويًا. من أعلى البرج، يمكن أن ترى ما يصل إلى 42 ميلاً أو 67 كيلومترًا.
تغيّر ارتفاع وطلاء البرج
وفقًا لموقع ( We build value )، ينمو البرج بمعدل 15 سم خلال أشهر الصيف؛ بسبب التمدد الحراري للمعدن. وكان أكبر نمو في البرج عام 1976، عندما تمدد بطول 18 سم.
وبالنسبة لألوان البرج، تحدث عملية طلاء البرج في المتوسط كل سبع سنوات. وتغيرت ألوان البرج من اللون الأحمر إلى الأصفر إلى البني الكستنائي، وأخيرا إلى البرونز.
المصدر: المصري اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
06:49 | 2022-03-31
31/03/2022 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
07:35 | 2022-03-31
31/03/2022 07:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
22:54 | 2022-03-31
31/03/2022 10:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والد الفنان السوري الشهير.. هكذا نعاه بصورة ورسالة مؤثرة
Lebanon 24
وفاة والد الفنان السوري الشهير.. هكذا نعاه بصورة ورسالة مؤثرة
07:43 | 2022-03-31
31/03/2022 07:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 147 راكباً.. إشتعال النيران في العجلة الأمامية لطائرة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 147 راكباً.. إشتعال النيران في العجلة الأمامية لطائرة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً (فيديو)
08:46 | 2022-03-31
31/03/2022 08:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2022-04-01
بين العقل والقلب... هكذا يتعامل كلّ برج مع الحب!
03:00 | 2022-04-01
حادثة تدمي القلب.. شنق نفسه أمام منزل حبيبته وهذا ما كتبه! (صورة)
02:00 | 2022-04-01
بعد 6 أشهر... دبي تودّع إكسبو 2020 بطريقة ساحرة (صور)
23:00 | 2022-03-31
برجك اليوم
16:00 | 2022-03-31
امرأة خطيرة في مصر... هذا ما حل بها
14:00 | 2022-03-31
ولدوا وترعرعوا وكبروا في الخيم... أولاد يتحدون الحياة
فيديو
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
01/04/2022 13:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
01/04/2022 13:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
01/04/2022 13:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact