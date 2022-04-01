بين العقل والقلب... هكذا يتعامل كلّ برج مع الحب!





حين تعشقين بقلبك تميلين الى إسكات صوت المنطق وحين تحبين بعقلك فإنّ القلب يكون الجهة الصامتة. حين تتوافق العقول تتعانق القلوب حبا وشوقاً، وكأنها وجدت ضالتها الذي تاه بين ملايين الوجوه، ولكن، ماذا لو اختار قلبك ما لم يختره عقلك، فوجدت كل شيء جميل يحترق، ويولد من رماده حياة باهتة بلا معنى. وربما تلتقين بالشخص الذي يقلب عالمك رأساً على عقب وتجدين عقلك وقلبك على الصفحة نفسها، وحين يحدث هذا، فالشخص هذا هو نصفك الآخر الذي عليك عدم تركه يرحل.



برج الحمل

يا له من مخلوق رائع وخلاب، إنه رجل يمكنك تخيل نفسك تمضين كل حياتك معه ولا تكتفين منه.. هذا هو صوت قلبك. في المقابل عقلك ما ينفك ينغص على حياتك ويخبرك بأنه لن يتمكن من مجاراتك الى الأبد وعاجلاً أم آجلاً ستشعرين بالملل وستريدين التخلي عنه.



برج الثور

تشعرين بأنك محبوبة وقلبك يغمرك بكل مشاعر الأمان والإستقرار والهدوء.. ثم يبدأ عقلك بالتدخل وإبلاغك بأنه حان وضع الخطط التي تؤسس لعلاقة ثابتة لأنّ الإعتماد على المشاعر أمراً سخيفاً جداً.



برج الجوزاء

قلبك يخبرك بأنه الشريك المثالي وبأنّ الوقت الذي تمضينه معه هو أجمل فترات حياتك. أما عقلك فهو يخبرك بأنه حان وقت الرحيل فالإرتباط سم سيقتلك. خطئ أحياناً في إختيارنا وندفن عقولنا مرةً وقلوبنا مرةً، ونعيش صراعاً بين القلب والعقل عاجزين عن صنع من كليهما مقطوعة جميلة نعزف بها لحن الحياة كما نحب. البعض يحب بعقله والبعض الآخر يحب بقلبه وفئة تحب بالعقل والقلب معاً. تابعي مع "الجميلة" واكتشفي إذا كنت توظفين قلبك دائماً بكل الأمور وتغلبك العاطفة، أم أنك تميلين لاستخدام عقلك متجاهلة مشاعِرك، وفقاً لبرجك الفلكي الخاص بك.حين تعشقين بقلبك تميلين الى إسكات صوت المنطق وحين تحبين بعقلك فإنّ القلب يكون الجهة الصامتة. حين تتوافق العقول تتعانق القلوب حبا وشوقاً، وكأنها وجدت ضالتها الذي تاه بين ملايين الوجوه، ولكن، ماذا لو اختار قلبك ما لم يختره عقلك، فوجدت كل شيء جميل يحترق، ويولد من رماده حياة باهتة بلا معنى. وربما تلتقين بالشخص الذي يقلب عالمك رأساً على عقب وتجدين عقلك وقلبك على الصفحة نفسها، وحين يحدث هذا، فالشخص هذا هو نصفك الآخر الذي عليك عدم تركه يرحل.برج الحمليا له من مخلوق رائع وخلاب، إنه رجل يمكنك تخيل نفسك تمضين كل حياتك معه ولا تكتفين منه.. هذا هو صوت قلبك. في المقابل عقلك ما ينفك ينغص على حياتك ويخبرك بأنه لن يتمكن من مجاراتك الى الأبد وعاجلاً أم آجلاً ستشعرين بالملل وستريدين التخلي عنه.برج الثورتشعرين بأنك محبوبة وقلبك يغمرك بكل مشاعر الأمان والإستقرار والهدوء.. ثم يبدأ عقلك بالتدخل وإبلاغك بأنه حان وضع الخطط التي تؤسس لعلاقة ثابتة لأنّ الإعتماد على المشاعر أمراً سخيفاً جداً.برج الجوزاءقلبك يخبرك بأنه الشريك المثالي وبأنّ الوقت الذي تمضينه معه هو أجمل فترات حياتك. أما عقلك فهو يخبرك بأنه حان وقت الرحيل فالإرتباط سم سيقتلك.



إنه عالمك هكذا يراه قلبك، العلاقة معه هي كل شيء وكل ما هو جميل. ولكن عقلك يرفض التخلي عن ضرورة محاسبته على كل هفوة وكل خطأ وكل خطوة ناقصة قام بها. قلبك يريد الحب وعقلك يسعى للإنتقام.



برج الأسد

قلبك يبشرك بأنك وأخيراً مع توأم روحك.. عقلك يوافقك الرأي ولكن وجهة نظره مختلفة كلياً فهو يخبرك بأنه ومن أجل عدم إلحاق الأذى به أو جرح مشاعره عليك الكذب.. طوال الوقت.



برج العذراء

عقلك يوافق قلبك الرأي ولكنه يملك وجهة نظر مختلفة حول طريقة المحافظة عليه فيخبرك بأنه عليك التصرف بغموض وعدم كشف كل شيء من أجل المحافظة على إهتمامه. برج السرطانإنه عالمك هكذا يراه قلبك، العلاقة معه هي كل شيء وكل ما هو جميل. ولكن عقلك يرفض التخلي عن ضرورة محاسبته على كل هفوة وكل خطأ وكل خطوة ناقصة قام بها. قلبك يريد الحب وعقلك يسعى للإنتقام.برج الأسدقلبك يبشرك بأنك وأخيراً مع توأم روحك.. عقلك يوافقك الرأي ولكن وجهة نظره مختلفة كلياً فهو يخبرك بأنه ومن أجل عدم إلحاق الأذى به أو جرح مشاعره عليك الكذب.. طوال الوقت.برج العذراءعقلك يوافق قلبك الرأي ولكنه يملك وجهة نظر مختلفة حول طريقة المحافظة عليه فيخبرك بأنه عليك التصرف بغموض وعدم كشف كل شيء من أجل المحافظة على إهتمامه.

برج الميزان

تناقض مهول بين العقل والقلب هنا، قلبك أيتها المرأة الميزان يخبرك بأنك ستحققين المستحيل لأنه معك.. فطالما أنتما معاً لا يوجد شيء لا يمكنك القيام به. أما عقلك فهو ما ينفك يطالبك بتركه لأنه لا يناسبك فأنت أفضل منه بأشواط وبالتأكيد تستحقين رجلاً أفضل.



برج العقرب

قلبك يقفز فرحاً فهو لا يصدق بأنّ العلاقة معه تسير بشكل جيد، حظك الرائع جعلك ترتبطين بهذا الرجل الوسيم الخلاب والمثير. لكن عقلك يجعل الصورة سوداوية ويزرع الشكوك فانت ربما لن تكوني كافية بالنسبة إليه، لعله يريد الأجمل أو الأنجح .. سيهجرك ويحطم قلبك.



برج القوس

إنه مثالي، ورائع.. هذا ما يخبرك به قلبك طوال الوقت ولكن عقلك يرفض ذلك. فوفق عقلك هو مختلف تماماً عنك ولا يشبهك بشيء والإرتباط به قرار خاطئ لأنّ المشاكل ستفرض نفسها ولا مجال لنجاح هكذا علاقة.

برج الجدي

قلبك يخبرك بأنه يفهمك تماماً وبأنه الرجل الوحيد الذي يمكنك أن تكوني على سجيتك معه. ولكن عقلك يحذرك من إمكانية أن يكون تقليدياً جداً وانه حالياً يدّعي الإنفتاح وعاجلاً أم اجلاً سيظهر على حقيقته.. فهل يمكنك تحمل إرتباطك برجل جدي جداً؟



برج الدلو

عقلك وقلبك لم ولن يكونا على الصفحة نفسها حين يتعلق الأمر بالحب. قلبك يخبرك بأن كل شيء جميل وأنّ الملاحقة كانت ممتعة والعلاقة رائعة. وحتى أن قلبك سيخبرك بأنه لعله الشخص المناسب لك الذي تريدين إمضاء حياتك معه.



برج الحوت

قلبك سعيد وهو يخبرك بأنه الشخص الذي يمكنك مشاركته بكل شيء وبأنه سيقدر ذلك وكل ما ستقدمينه له. عقلك سيكون أكثر تحفظاً وسيحثك على إختباره مراراً وتكراراً قبل ان تقعي في حبه بشكل أعمى.