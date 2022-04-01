منوعات

حدث غريب حير الكثيرين... "مخلوق فضائي" على الشاطئ!

Lebanon 24
01-04-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-937551-637844026901881827.jpg
Doc-P-937551-637844026901881827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رجل أسترالي إنه عثر على جثة "مخلوق فضائي"، أثناء سيره على شاطئ في ولاية كوينزلاند شمال شرقي البلاد، الأسبوع الماضي.

ونشر أليكس تان مقطع فيديو يظهر ما قال إنه مخلوق فضائي على شاطئ كوينزلاند، وقال فيه: "لقد عثرت على شيء غريب".

وأضاف أن "هذا مثل تلك الأشياء التي نراها عندما يتحدث الناس عن أنهم عثروا على كائنات فضائية".

وقال إنه رأسه يشبه رأس أبوسوم، لكنه مختلف عن أي شيء رأيته من قبل.

وفي وقت لاحق، أبلغ وكالة "ستوري فل"، التي تتابع محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، أن هذا الحيوان لديه يدين مثل يدي الإنسان وذيل سحلية طويل، وأنف شبيه بأبوسوم.
 
وذكرت شبكة "سي بي أس" الإخبارية الأميركية أن الفيديو أطلق مئات النظريات في الإنترنت لتفسير هوية جثة الكائن الملقاة على شواطئ أستراليا.

ومن النظريات المطروحة أن الحيوان هو المخلوق الأسطوري "تشوباكابرا"، أو حيوان جرابي منقرض شبيه بالكنغر.

ويقول ستيفن جونسون، الأستاذ المساعد في جامعة كوينزلاند، إن الحيوان على الأرجح هو أبوسوم متورم ومشبع بالماء، وبعدما فقد فروه.

ويضيف أن الجمجمة والأطراف تؤكد ذلك، مرجحا أن يكون الحيوان قد جرفته مياه الفيضانات إلى المحيط.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:21 | 2022-04-01
12:18 | 2022-04-01
12:00 | 2022-04-01
10:00 | 2022-04-01
08:00 | 2022-04-01
07:00 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website