برج الحمل



كن حذرا اليوم، حماسك الجامح للحصول علي أفضل النتائج قد يتسبب في حدوث فتور عاطفي قبل الأوان. أعط لكل شئ وقته الصحيح. ربما لا تستطيع القيام بكل المهام في الوقت المطلوب اليوم.

برج الثور



أسرع في إنهاء مشاريعك العالقة وإلا وصلت إلى طريق مسدود.اقبل دعوات الآخرين لأنهم سيحتاجونك بالتأكيد. إنك بحاجة إلى المساعدة لتحقق تقدّما ملحوظا في العمل. اختر الأساليب السهلة لتحصل على النتائج التي تريدها.

برج الجوزاء



للتخلص من ضغط العمل والإرهاق اليومي، عليك أن تخصص يوما خلال هذا الأسبوع للخروج مع الأصدقاء أو الشريك. أفكارك غير واضحة بسبب توتر أعصابك. آراء الأصدقاء والزملاء ستغضبك. من السهل تنفيذ ما تتمناه ولكن في يوم آخر.

برج السرطان



راقب الأحداث من بعيد و لا تتدخل في ما لا يعنيك إلا إذا سمح لك الحبيب بالقيام بذلك. ستضحك في اجتماعك مع الأصدقاء وستستمتع بوقتك. لا تخذل الشريك إذا طلب منك أن تساعده وابق إلى جانبه لأنه بحاجة إليك.

برج الاسد



ستشعر اليوم بأنك متفائل ومقبل على الحياة وواثق من نفسك ومستعد للقيام بأي مهمة تخطر ببالك. إذا كنت تسعى من أجل تحقيق هدفك هذه الفترة، فسيحدث شيء ما اليوم يجعلك تدنو من هدفك. عليك أن تفكر في الخطوات الواجب اتخاذها الفترة المقبلة.

برج العذراء



اقرأ كتابا علميا لتعرف المزيد عن الموضوع التي ستتحدث فيه مع الآخرين. لا تبال بما يحدث من حولك لأن الأمور ستتغير مع الوقت. سيتأزم وضعك بسرعة هذه الفترة. غادر مكان العمل بأقصى سرعة و توجه إلى منزلك لتستريح قليلا. عليك أن تنتقي الكلمات المناسبة لإبداء رأيك.

برج الميزان



لا تقم بنشر الأخبار سريعا في يوم مثلا هذا، فالأخبار قد تكون غير صحيحة فيجب أن تأخذ وقتك الكافي من أجل التأكد من صحتها، فلا يوجد شيء مؤكد. احتفظ بمعلوماتك لنفسك حتى يأتي الوقت المناسب للإفصاح عنها. ثق في نفسك ولا تستسلم للظروف.

برج العقرب



انعدام التواصل بينك وبين شخص ما قد يؤدي إلى حدوث سوء فهم بينكما. قد تبدو غير مهتم بالأمر ولكن بعد أيام قليلة قد تشعر بمشاعر غريبة تجاه هذا الشخص وقد يتحول حبك له إلى كره وحقد. اختر كلمات واضحة أثناء التحدث مع الآخرين.

برج القوس



قدرتك على التركيز جيدة جدا، ولكن لسوء حظك اليوم قد تكون مشتتا أو متوترا. أفكارك تبدو غامضة وغير مترابطة ولا تستطيع التعبير عن رأيك بوضوح أو باختصار. تأكد أن من حولك يعلمون أنك اليوم لست على ما يرام. اختر عبارات واضحة بقدر الإمكان عند التحدث مع زملائك في العمل.

برج الجدي



هذا اليوم من الأيام التي تشعر فيها بحالة من الحزن الشديد والاكتئاب رغم عدم وجود أسباب واضحة. قد تبتعد عن أي تجمعات ولن تشارك في أي نشاطات خاصة النشاطات الجماعية.

برج الدلو



المشاكل التي حدثت مع عائلتك خلال الفترة الأخيرة تجعلك تفكر بشكل جدي في مغادرة المنزل دون رجعة او على الأقل إجراء بعض التعديلات واتخاذ بعض القرارات. الشخص الذي تعتبر صديقك الوحيد قد يكون غير مخلص أو أمين معك.

برج الحوت



انتبه فالأمور ليست كما تظهر أمامك. اطلب تقريرا من الزملاء يشرح لك الأمر كاملا دون أن تطرح الكثير من الأسئلة. لا تؤجل عملك لأن ذلك قد يسبب لك مشكلات كبيرة في الغد. أعد جدول أعمالك للأسبوع المقبل.