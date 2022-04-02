منوعات

"واقعة مخيفة"... سقوط 5 ضحايا دفعة واحدة!

Lebanon 24
02-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-937842-637844558011642600.jpg
Doc-P-937842-637844558011642600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت سويسرا "واقعة مخيفة"، يوم الخميس الماضي، بعد سقوط 5 أشخاص دفعة واحدة من الطابق السابع لإحدى البنايات.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن 5 أشخاص، من أسرة فرنسية، سقطوا واحدا تلو الآخر من علو 20 مترا، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة مونترو (غربي سويسرا).

وتابعت أن الأسرة بأكملها لقيت حتفها، باستثناء طفل مراهق، الذي ما يزال في غيبوبة منذ نحو أسبوع.
 
كشف شهود عيان أنه في الصباح الباكر ليوم الخميس الماضي قفزت من شرفة المنزل، الأم وشقيقتها التوأم (41 عاما)، وبعدهما بخمس دقائق الأب (40 عاما) وابنه (15 عاما) ثم ابنته (8 سنوات).

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تحقق في فرضية "الانتحار الجماعي"، مبرزة أنه لم يتم العثور على أي أثر لصراع أو شجار في المنزل.

وتأمل الشرطة في أن يستيقظ المراهق البالغ من العمر 15 عاما من غيبوبته ليكشف حقيقة ما حدث
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-04-02
01:00 | 2022-04-02
00:00 | 2022-04-02
23:00 | 2022-04-01
12:21 | 2022-04-01
12:18 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website