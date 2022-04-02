ظاهرة نادرة الحدوث.. ما هو البرق الصاعد؟

تداولت مواقع إخبارية أميركية وناشطون على نطاق واسع في اليوم الماضيين مقاطع مصورة لظاهرة "البرق الصاعد" نادرة الحدوث، والتي يصعد فيها البرق إلى أعلى بدلاً من النزول للأسفل.

فقد وفرت العواصف الرعدية التي اجتاحت منطقة ويتشيتا في ولاية كنساس الأميركية ليلة الثلاثاء عرضاً حقيقاً لمحبي الطبيعة.

وانتشر مقطع مصور، التقطه مواطن أميركي بمحض الصدفة، كالنار في الهشيم بين عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية على مدار اليومين الماضيين.



وتسببت العواصف التي اجتاحت المنطقة في هطول أمطار غزيرة وبرد وبعض الرياح العاتية، من دون أن ترد أنباء عن أضرار كبيرة، بحسب موقع Ksn.com الأميركي.