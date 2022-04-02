"يوم اليتيم"..مشاهير حرموا من والديهم وحققوا نجاحات خلدت أسماءهم









مشاهير أيتام حققوا نجاحات في حياتهم

مارلين مونرو

تعتبر النجمة الراحلة "مارلين مونرو"، من أشهر النجمات السينمائية في العالم، واسمها الحقيقي نورما جان مورتنسون، ودونت في شهادة ميلادها باسم زوج والدتها، لعدم اعتراف والدها بها، وقطع علاقته بوالدتها وعانت والدة مارلين من مرض عقلى ووضعت في مؤسسة للأمراض النفسية، ونقلت نورما جين إلى دار الأيتام، وبعد بضع سنوات نجحت في أن تصبح من أشهر النجمات في تاريخ هوليوود. حتاج الإنسان إلى والديه ليشعر بالدفء والأمان ويتعلم منهم المزيد من الخبرات في الحياة، وهذا ما يفتقده اليتيم ويبحث عنه في أقاربه ومن حوله، ولكن يستطيع الكثير منهم تخطى هذا الشعور والتحلى بالصبر والسعى للنجاح في الحياة، وبمناسبة يوم اليتيم، نستعرض في هذا التقرير، مشاهير أيتام استطاعوا أن يحققوا العديد من النجاحات في حياتهم، وفقاً لما ذكره موقع "owlcation".مشاهير أيتام حققوا نجاحات في حياتهممارلين مونروتعتبر النجمة الراحلة "مارلين مونرو"، من أشهر النجمات السينمائية في العالم، واسمها الحقيقي نورما جان مورتنسون، ودونت في شهادة ميلادها باسم زوج والدتها، لعدم اعتراف والدها بها، وقطع علاقته بوالدتها وعانت والدة مارلين من مرض عقلى ووضعت في مؤسسة للأمراض النفسية، ونقلت نورما جين إلى دار الأيتام، وبعد بضع سنوات نجحت في أن تصبح من أشهر النجمات في تاريخ هوليوود.

جون لينون



يُعتبر عازف الجيتار جون لينون أحد أعظم كتاب الأغاني، وهو ولد في عام 1940، وعاش في ليفربول، وتربى على يد خالته وعمته، ميمي وجورج سميث، وذلك لانفصال والديه عندما كان في الخامسة من عمره، والتحق لينون بالمدارس العامة في ليفربول وتدرب على العزف على الجيتار وشكل أول فرقة موسيقية وهو بعمر 15 عامًا، ومع مرور السنوات أصبح جون من أكبر مؤلفي الأغاني نجاحًا في العالم .

ستيف جوبز

كان ستيفن جوبز الابن غير الشرعي للسوري دولفتاح الجندلي وطالبة جامعية أمريكية في جامعة ويسكونسن، تدعى جوان شيبل، ونشأ في دار أيتام ولكن سرعان ما تبناه كلارا وبول جوبز، وهما زوجان أمريكيان من الطبقة المتوسطة، وبحلول عام 1976، أنشأ شركة تسويق الكمبيوتر المعروفة باسم " Apple "، والتي حققت الكثير من النجاحات والأرباح وتوفي عام 2011 عن عمر يناهز 56 عامًا بسبب سرطان البنكرياس، وتشير التقديرات إلى أن صافي ثروة ستيف جوبز وقت وفاته كان حوالي 10 مليارات دولار.

بيب روث

ولد بيب روث في بالتيمور بولاية ماريلاند عام 1895 وكان مشاغبا ، ولم يعرف والداه الفقيران التعامل معه وأرسلوه إلى مدرسة سانت ماري الصناعية للبنين وكانت المدرسة عبارة عن دار للأيتام، وقواعدها صارمة، خلال السنوات الإحدى عشرة التي قضاها في سانت ماري، أصبح نجمًا في فريق البيسبول بالمدرسة وشارك في العديد من بطولات البيسبول واستطاع بعد سنوات أن يصبح أحد نجوم رياضة البيسبول في العالم.

إدجار آلان بو

ولد إدجار بو في عام 1809 في بوسطن، وترك والده الممثل عائلته عندما كان إدجار في الرابعة من عمره، وفي العام التالي فقد والدته بسبب مرض السل، وعاش مع تاجر اسكتلندي اسمه جون ألان ووفر له الطعام والمأوى والتعليم، واكتشف في نفسه موهبة الكتابة التي نماها وبدأ في كتابة القصص القصيرة والأشعار وأطلق على نفسه أسم إدجار آلان بو، واستطاع أن يصبح من أشهر الكتاب ولكن حياته لم تكن سعيدة لذلك كان يشرب الخمر بكثرة، وفي أكتوبر 1849، عُثر عليه وهو يتجول في شوارع بالتيمور ونُقل إلى مستشفى وتوفي بعد بضعة أيام عن عمر يناهز الأربعين.