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انظروا جيداً: خدعة تكشف الكثير عنكم.. ماذا ترون في هذه الصورة؟

Lebanon 24
02-04-2022 | 00:00
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انتشرت مؤخرا خدعة بصرية تدعي أن الطريقة التي ترى بها وجه المرأة في هذه الصورة تكشف عن نظرة ثاقبة لشخصيتك، وفق صحيفة The Sun بنسختها الأميركية.

 

فيجب أن يكون الشخص قادراً أن يرى المرأة من جانب الوجه، أو بمقدمة الوجه، أو ربما كلاهما.

 

ماذا يعني؟

فإذا رأيت المرأة من الجانب، هذا يعني أنك شخص تهتم بالآخرين، وتواجه كل تحد بعقلانية كما لن تميل إلى الانغماس في مشاعرك. بالإضافة إلى ذلك، تبين هذه النظرة أنك متفائل وترى دائماً نصف الكوب الممتلئ بدلاً من نصفه الفارغ، وتقدم الدعم دائماً لأي صديق يحتاج المساعدة.

 

أما إن رأيتها بمقدمة الوجه، فهذا يعني أنك تحب أن تكون مباشراً مع أقرانك، كما تحاول إزالة التوتر من أي موقف.

 

كذلك، تبين أنك شخص يحاول تحقيق الأهداف بغض النظر عن مدى صعوبتها، غير آبه بالمجهود الذي تتطلبه.

المصدر: العربية
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