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"طريقة لا يتخيلها عقل".. سكب الأسيد الحارق على زوجته وطفلته!

Lebanon 24
02-04-2022 | 11:00
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طريقة لا يتخيلها عقل، شهد أحد الأحياء في شرق جدة جريمة مروِّعة، صدمت السكان. فقد أقدم مواطن سعودي على سكب الأسيد الحارق على زوجته، لتلفظ أنفاسها لاحقا.

وفي التفاصيل، دفعت بعض الخلافات العائلية الرجل إلى ضرب زوجته بعنف، وسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، بحسب ما نقلت صحيفة سبق المحلية عن مصادر أمنية.

لفظت أنفاسها
كما طال الأسيد القاتل هذا، طفلتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها العامين.

لتنقل الضحية على الفور مع ابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، إلا أن الموت غافلها، فلفظت أنفاسها الأخيرة.

فيما لا تزال الصغيرة تحت الرعاية الطبية، والمراقبة في المستشفى.
المصدر: العربية
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