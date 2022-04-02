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اعتدوا على جزار بالسكاكين لأنه يبيع اللحوم بأسعار منخفضة!

Lebanon 24
02-04-2022 | 14:00
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شهدت قرية مصرية بمحافظة الغربية في مصر، واقعة مؤسفة حيث قام عدد من الجزارين، بالاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم والسكاكين، على جزار داخل جمعية خيرية وعدد من العاملين بها.

وأقدم الجزارون على الهجوم على الجمعية بسبب عرضها لحوما للبيع للمواطنين، بأسعار مخفضة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء منهم، وتوجههم للشراء من جزارين الجمعية الخيرية الذين يبيعون بأسعار منخفضة.

ووفقا لقوات الأمن تبين اعتداء جزارين القرية على جزار الجمعية الخيرية، وسرقة اللحوم، والمبلغ المالي حصيلة البيع بسبب منافستها لهم في أسعار بيع اللحوم الحمراء، حيث يبيع جزار الجمعية الخيرية وعدد من العاملين بها، كيلو اللحم بأسعار مخفضة عنهم، ضمن مبادرة لمحاربة الغلاء، ومساعدة البسطاء، ومحدودي الدخل مما أدى إلى تأثير سلبي على باقي محلات الجزارة في القرية، ودفعهم إلى الاعتداء بالسكاكين والشوم والأسلحة البيضاء على الجزار وعدد من العاملين بالجمعية الخيرية. 

وكلفت النيابة، إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالجمعية، والاستماع إلى شهود العيان.
المصدر: روسيا اليوم
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