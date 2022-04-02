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طماطم ترمى أرضاً في بلد يعيش أزمة معيشية.. فيديو يثير جدلاً

Lebanon 24
02-04-2022 | 06:07
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في وقت يعاني فيه السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، حصد آلاف المشاهدات وأثار جدلاً، يدّعي ناشروه أنه يظهر تلف محاصيل من الطماطم حديثاً في البلاد، ملقين اللوم على السلطات بفشل تسويقها.

إلا أن الحقيقة أن الفيديو قديم ومنشور منذ عام 2016، ويعود لإتلاف محاصيل بسبب عدم جهوزية مصنع غذائي لاستقبالها.
 
كما يظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يفرغون حمولة شاحنة من الطماطم ويرمونها أرضاً.

وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أنه منشور منذ العام 2016، في صفحات سودانية عدة على وسائل التواصل، ما ينفي أن يكون حديث العهد مثلما زعمت المنشورات، وفق وكالة فرانس برس.

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