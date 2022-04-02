20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
طماطم ترمى أرضاً في بلد يعيش أزمة معيشية.. فيديو يثير جدلاً
Lebanon 24
02-04-2022
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
في وقت يعاني فيه السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، حصد آلاف المشاهدات وأثار جدلاً، يدّعي ناشروه أنه يظهر تلف محاصيل من الطماطم حديثاً في البلاد، ملقين اللوم على السلطات بفشل تسويقها.
إلا أن الحقيقة أن الفيديو قديم ومنشور منذ عام 2016، ويعود لإتلاف محاصيل بسبب عدم جهوزية مصنع غذائي لاستقبالها.
كما يظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يفرغون حمولة شاحنة من الطماطم ويرمونها أرضاً.
وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أنه منشور منذ العام 2016، في صفحات سودانية عدة على وسائل التواصل، ما ينفي أن يكون حديث العهد مثلما زعمت المنشورات، وفق وكالة فرانس برس.
تابع
الأكثر قراءة
جثة "تُكركب" فندقاً في سن الفيل وتكشف شبكة خطيرة.. إليكم القصة
Lebanon 24
جثة "تُكركب" فندقاً في سن الفيل وتكشف شبكة خطيرة.. إليكم القصة
02:30 | 2022-04-02
02/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله وجنبلاط وجها لوجه.. وبري اختار موقعه
Lebanon 24
حزب الله وجنبلاط وجها لوجه.. وبري اختار موقعه
05:00 | 2022-04-02
02/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟
Lebanon 24
دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟
07:07 | 2022-04-02
02/04/2022 07:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
01/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفي الأشهر السبعة الأخيرة...هذا ما سيفعله الرئيس عون
Lebanon 24
وفي الأشهر السبعة الأخيرة...هذا ما سيفعله الرئيس عون
02:00 | 2022-04-02
02/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-04-02
اعتدوا على جزار بالسكاكين لأنه يبيع اللحوم بأسعار منخفضة!
11:00 | 2022-04-02
"طريقة لا يتخيلها عقل".. سكب الأسيد الحارق على زوجته وطفلته!
08:00 | 2022-04-02
"يوم اليتيم"..مشاهير حرموا من والديهم وحققوا نجاحات خلدت أسماءهم
07:09 | 2022-04-02
كيف تشوه صور السيلفي ملامح الوجه؟
06:10 | 2022-04-02
شرطية يغمى عليها عند تقاطع مكتظ.. وهذا ما حصل (فيديو)
06:03 | 2022-04-02
أتذكرون الشخص الذي رمى بوش بالحذاء؟.. طليقته اللبنانية تفجر مفاجأة
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
02/04/2022 21:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
02/04/2022 21:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
02/04/2022 21:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact