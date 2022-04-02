الحمل

يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل

الجوزاء



تشع بريقاً و تلاقي جهودك ثمارها وتُؤمَّن لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها

السرطان

تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس بعد معاناة سابقة، لن تظل وحيداً ولن تتعثّر خطواتك

الاسد



يتحدث هذا اليوم عن نجاح مهني يحتاج الى دعم، أو عن ارتباط يثير بعض الإشكالات

العذراء





الميزان لا تجازف بما تملك إطلاقًا، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات العقرب

تواجه بعض الارتباك وضرورة إنجاز عمل بلا تسويف وتجبر على الاعتذار عن تلبية بعض الدعوات القوس

كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العمل، وأي تردّد تداعياته لن تكون خطرة على مستقبلك الجدي

تظهر عن مواهب كثيرة وقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الاداري والتنظيمي وتطمح الى المزيد من العطاء والمثابرة الدلو قد تواجه حالة توتر مع احد الزملاء، حاذر الخلافات الشخصية التي قد تسبب لك الالتباس في الأمور الحوت



قد تسامح على تأخيرك أو ربما تتلقى مساعدة غير منتظرة أو مكافأة تعوّض عن خسائر سابقة قد تتعرّض لضغوط من قبل زملاء أو مسؤولين أو إداريين، هذا بالإضافة الى المزاج المتقلّب والانفعال السائد

تجنّب كل انواع التحديات وكُن متحفّظاً جدّاً، أحِط نفسك بالمحبّين، ثمة ما يشير إلى مشكلات شخصية يجب ألاّ تزعزع توازنك