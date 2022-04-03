ولو لمرة واحدة... 10 أشياء تجب تجربتها في حياتك!

هل شعرت بدفعة قوية من الأدرينالين عند تجربة شيء جديد؟ هذا شعور لا يضاهى حيث يسبب حالة من القلق والبهجة معاً، إذ إن السعي وراء تجربة نشاط جديد أو حدث لم تسبق لك ممارسته سيحدث انتعاشاً وتغييراً حقيقياً في حياتك. وإذا كنت لا تعرفين ما هي الأشياء التي تسبب هذه الجرعة القوية من الأدرينالين، فسوف نعرفك إليها خلال هذا التقرير:أشياء تجب تجربتها في الحياة ولو لمرة واحدة:1. السفر بمفردكتجربة السفر بمفردك من أكثر التجارب تأثيراً في حياة الإنسان، لأنها تساعده في اكتشاف نفسه وروحه وتمكنه من تطوير ذاته، وهناك العديد من الأماكن في العالم يمكنك الذهاب إليها بمفردك، لذا احزمي حقائبك وانطلقي.2. تسلق الجبالتسلق الجبل نشاط مليء بالمغامرات، ويتطلب الأمر مجهودًا كبيراً، لكن مشهد الموقع الجميل الذي ستراه هو تجربة تستحق، فهذا هو المكان الوحيد الذي يكون فيه السلام والهدوء بذروته.3. تجربة مهنة مختلفةما مهنتك الآن، وكم من الوقت تقضين فيها؟ وهل حان الوقت لتغيير المهنة؟ من الجيد أن تفعلي شيئًا مختلفًا عما كنت تفعلينه، ولا يجب أن يتضمن ترك وظيفتك الحالية، يمكنك دائمًا تجربة العمل التطوعي في مجال تستمتعين به أو بدء عمل بدوام جزئي، كل ما في الأمر هو منح نفسك جرعة جديدة من القلق والمرح معاً.4. تعلم آلة موسيقيةلم يفت الوقت على تجربة شيء جديد، هذا حديث مُحبط للغاية ويمنع الإنسان من اكتشاف نفسه، عزف الموسيقى ليس مجرد هواية ممتعة، بل عمل يزيد من ذكاء الشخص ويساعده على المرونة.5. ممارسة رياضة جديدةالرياضة طريقة رائعة للحفاظ على لياقتك، سواء كنت شخصاً اجتماعياً أو انطوائياً، فهناك العديد من أنواع الرياضة التي يمكنك أن تمارسها بمفردك، والأخرى التي تحتاج إلى فريق جماعي، اختر ما يناسبك وانطلق فوراً.6. قدم مفاجأة لشخصمتى كانت آخر مرة قدمت فيها مفاجأة لشخص ما؟ هذا الأمر يمنحك شعوراً بالسعادة أكثر من الشخص الذي فاجأته، جرب وشاهد التأثير بنفسك.7. تعلم لغة جديدةإن تعلم لغة جديدة ليس بالأمر السهل، لكنه ليس صعبًا أيضًا، فهو يمنحك الشعور بالفخر والتقدير لذاتك، عندما تتقن لغة لم تكن تعلم عنها شيئاً من قبل.8. تربية حيوان أليفهناك من لديهم "فوبيا" من لمس الحيوانات، لكن ثمة خليط من مشاعر السعادة والحب في انتظارك عندما تربي حيواناً أليفاً، فقد أثبتت الدراسات أن وجود حيوان بالقرب منك يساعد في تحسين الحالة المزاجية، ويخفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.9. القفز من طائرةقد يكون الأمر صعباً قبل تطبيقه، لكن نحن نعيش مرة واحدة، لماذا لا نخوض مغامرة حقيقية؟ القفز بالمظلات من أمتع التجارب الحياتية التي تمنحك الثقة بالنفس والقوة.10. زيارة عجائب الدنياتقع زيارة عجائب العالم على قائمة أمنيات كل مسافر، إذ إنها غنية بالثقافة، وتجب رؤيتها مرة واحدة في العمر، ويمكنك تجربة الحضارات العظيمة في العصور القديمة، والعجائب الطبيعية المدهشة، والإنشاءات المُبهرة التي صنعها الإنسان.