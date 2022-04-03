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رجال هذه الأبراج يتصفون بالكسل... هل زوجكِ منهم؟

Lebanon 24
03-04-2022 | 06:00
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يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

في التقرير التالي، اليكم 4 أبراج يتسم رجالها بالكسل، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
-برج الثور
حسب المنشور، يميل رجال برج الثور إلى تأجيل المهام المطلوبة منهم، رغبة في الحصول على قسط من الراحة، حتى يواجهون سلسلة مهام متراكمة مطلوب منهم التعامل معها.

- برج العذراء
يعتقد المقربون من رجال برج العذراء، أن اهتمامهم بأدق التفاصيل يعني أنهم فاعلون في أداء المهام المطلوبة منهم، لكن الواقع أنهم يميلون إلى تأجيل ما يُسند إليهم من أعمال، خاصةً لو كانت تتعلق بشؤون المنزل.

- برج الجوزاء
وفق المذكور، غالبًا ما تدلل الأمهات رجال برج الجوزاء بشكل ملحوظ في طفولتهم، وهو سبب عدم اعتيادهم على القيام بأي أعمال، خاصة داخل منازلهم منزلية.

ومن ثم، يتعامل رجال برج الجوزاء مع الزواج كعمل روتيني، مفضلين الجلوس منفردين والاسترخاء بعيدًا عن أي شيء يعكر صفوهم.

- برج العقرب
يتجلى كسل رجال برج العقرب داخل منازلهم، فهم ينزوون عن مساعدة زوجاتهم في أداء مهامهن، خاصة داخل المطبخ.
المصدر: المصري اليوم
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