"السيلفي" يعكس تشوهًا غير حقيقيًا في ملامحك.. هذ هي التفاصيل (صورة)

الخروج للتنزه أو لرحلة دون أخذ اللقطة «السيلفي» بات أمرًا مستحيلًا، لاسيما عند الشباب، الذين اعتادوا توثيق لحظات خياتهم بتلك الطريقة، لكن ثمة دراسة قد تغير وجهات نظر هؤلاء الشباب، والفتيات تحديدًا، نحو أخذ لقطة السيلفي.

أكدت دراسة حديثة، نشرها موقع «سكاي نيوز»، نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن من يداومون على أخذ لقطات «سيلفي»، بمعدل 450 صورة كل عام، تتغير وجهة نظره في شكله وملامحه.



وأوضح العلماء القائمين على تلك الدراسة، التي أجريت في مركز «ساوث وسترن» الطبي بجامعة تكساس، أن تلك الصور تشوه ملامح الوجه، فتجعل الأنف تبدو أطول وأعرض عن الطبيعي، وربطت الدراسة بين ذلك وبين زيادة إجراء عمليات تجميل الأنف خلال السنوات الماضية، كاشفة أن ثمة علاقة تربط بين المتغيرين.

وقال مسئول الدراسة، الدكتور بارديا أميرلاك، أن العلاقة التي اكتشفها بين زيادة إجراء عمليات تجميل الأنف والصور السيلفي، كانت بنسبة أكبر عند الفتيات الصغيرات سنًا.