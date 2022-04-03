"الحب دائما يفوز".. جندي يفاجئ حبيبته بطلب يدها عند حاجز عسكري (صور)

فاجأ جندي أوكراني حبيبته بأن تقدم لطلب يدها قرب حاجز عسكري في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، فيديو للجندي وهو يطلب يد حبيبته. وعلقت الوزارة على الفيديو بالقول إن "الحب دائما يفوز" بالرغم من ظروف الحرب.