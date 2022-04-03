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منوعات
"الحب دائما يفوز".. جندي يفاجئ حبيبته بطلب يدها عند حاجز عسكري (صور)
Lebanon 24
03-04-2022
|
07:43
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فاجأ جندي أوكراني حبيبته بأن تقدم لطلب يدها قرب حاجز عسكري في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.
ونشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، فيديو للجندي وهو يطلب يد حبيبته. وعلقت الوزارة على الفيديو بالقول إن "الحب دائما يفوز" بالرغم من ظروف الحرب.
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