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في أول ايام رمضان.. زوج يقتل زوجته ووالدها طعناً

Lebanon 24
03-04-2022 | 10:40
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شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، جريمة بشعة، بقيام زوج بقتل والد زوجته وزوجته طعناً بعد خلافات عائلية بينهم.

وفي التفاصيل، فإنّ مشاجرة كبيرة شهدتها قرية نفيشة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس، بعدما تصاعدت الخلافات العائلية بين عائلات الزوجين والتي تطورت بقيام الزوج باستخدام السكين وطعن والد زوجته وزوجته التي لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى وهرب.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة كبيرة في قرية نفيشة التابعة لمحافظة الإسماعيلية بين زوج وزوجته، ما دفع والد الزوجة للتدخل فلقي مصرعه أثناء المشاجرة على يد زوج ابنته، كما طعن الزوج زوجته بعدة طعنات، وعلى الفور دفعت قوات الإسعاف بسياراتها وتم نقل جثة والد الزوجة إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، تحت تصرف النيابة، والزوجة المصابة بطعنات إلى المستشفى جامعة قناة السويس تم نقلها سريعًا إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن الخلافات العائلية بين الزوج والزوجة تصاعدت إلى مشاجرة كبيرة، حيث طالبت الزوجة بالطلاق، ورفعت دعوى للخلع، ومع ذهاب الزوج إلى منزل والد زوجته من أجل المصالحة وعودتها لمنزل الزوجية تصاعدت حدة الخلاف بينهم، وأقدم الزوج على قتل والد زوجته بعدة طعنات، كما طعن زوجته بعدة طعنات بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة حرجة.

ومن جهتها، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الزوج الهارب، وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وعرض المتهم على النيابة العامة.
المصدر: العربية
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