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برجك اليوم

Lebanon 24
03-04-2022 | 23:00
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الحمل
ينتقل فينوس إلى برجك لكي يجعلك أكثر ميلاً إلى المشاركة وعدم التقوقع
الثور
عليك التزام الحذر في بعض الأحيان لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أن هناك من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك
الجوزاء
إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك
السرطان
تتصرف بإيجابية كبيرة تجاه الزملاء، وهو يكون من دون شك محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبلياً
الأسد
الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها وخصوصاً في إطار العمل
العذراء
أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح
الميزان
يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ولا تتركها ليوم آخر، فهذا اليوم قد يكون الأفضل
العقرب
بعض التراجع المعنوي مترافق مع بعض التردّد الذي يفرض الحسم قبل فلتان الأمور من بين يديك
القوس
أنت مدعوّ الى تنظيم الطاقات وتحديد الأولويات لئلا تقع ضحية التأخير أو التقصير
الجدي
قد تعطي الآخرين المجال لحلّ الأمور، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع
الدلو
محاولة خداع أحد الزملاء ترتد سلباً عليك، وقد يبتعد عنك الآخرون بسبب مزاجك المتقلب
الحوت
إحذر الأخطار وابتعد عن المجازفات ولا تصدّق بعض المتملقين، وكن متيقظاً من النيات السيئة
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