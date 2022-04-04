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منوعات
متشائم أم متفائل.. رؤيتك لاتجاه القطة ستحدد نهجك في الحياة!
Lebanon 24
04-04-2022
|
02:00
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انتشرت مؤخراً العديد من الصور التي تحمل خدعا بصرية وتحتاج لقوة تركيز لبيان تفاصيل تلك الصور.
وعادة ما تنتشر هذه الصور بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسارع النشطاء لقراءة تفاصيل تلك الصور التي قد تحمل في بعض الأحيان تحليلات لشخصيات قارئها.
ومن ضمن تلك الصورة، صورة لقطة نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، وهي صورة تحمل خدعة بصرية حيث تُظهر قطة إما تصعد أو تنزل على الدرج، وبحسب الصحيفة فإن تفسيرك لما تراه قد يكشف المزيد عن خبايا شخصيتك.
الصورة تحتوي على درج رمادي، ونشرتها مجلة The Minds لأول مرة، وتصور قطة على ذلك الدرج.
أيًا كانت الطريقة التي ترى بها القطة وهي تمشي، فإنها تكشف نهجك في الحياة، بحسب المجلة، وكلا وجهتي النظر لهما معاني محددة.
1- إذا رأيت القطة تصعد الدرج
فإذا رأيت أن القطة تصعد الدرج، فمن المحتمل أن تكون لديك نظرة متفائلة للحياة، كما أنك ترى نموًا أينما نظرت، فقد تم تدريب عقلك على النظر بطريقة تهدف للارتقاء إلى مستوى أعلى في الحياة. وإذا تم وضعك في موضع خيار إما للارتقاء إلى مستوى أعلى من الآخرين أو الهبوط إلى مستوياتهم، فستكون حتما الشخص الأفضل بين المحيطين بك.
كما أن هناك علامات واضحة على الطموح بداخلك ولا يمكن لأحد غيرك أن يمنعك من التقدم في الحياة.
2- إذا رأيت القطة تهبط من الدرج
أما إذا رأيث القطة تنزل على الدرج، فعلى الأغلب لديك شخصية متشائمة ومتشككة، وربما تكون قد استندت إلى تجاربك في الحياة أو لمجرد نوع الأشخاص الذين ربما قابلتهم والذين حرّكوا نظرتك للحياة نحو الجانب السلبي، وذلك على ذمة المجلة.
المصدر:
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