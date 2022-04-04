ما هي الوظائف الأكثر مللًا وإثارة في العالم؟

قد تكون الوظائف المالية مربحة في بعض الأحيان، ومع ذلك فإن بعضها يجعل الموظفون الذين يعملون بها يبدون مملون أو غير أكفاء لمن حولهم.وكشف تلك النتائج مسح أجراه باحثون في جامعة Essex البريطانية استطلع آراء أكثر من 500 شخص بشأن المهن الأكثر مللًا وكذلك السمات الشخصية المرتبطة بهؤلاء الموظفين.وتم تصنيف التمويل على أنه الصناعة الأكثر مللًا بأغلبية ساحقة، إذ احتلت المناصب المرتبطة بالمجال أربعة مراكز من أصل خمسة بقائمة الوظائف الأكثر مللاً، والأكثر من ذلك هو أنه لم يتم النظر إلى الأشخاص الذين يشغلون تلك المناصب على أنهم أكفاء.

وقال ويجناند فان تيلبورج المؤلف المشارك في الدراسة ومحاضر في قسم علم النفس بجامعة Essex: كنت أظن أن المحاسبين سيُنظر إليهم على أنهم مملون لكنهم فعالون، لكن بشكل عام فإن الأشخاص المملين غير محبوبين وغالبًا ما يتجنبهم الأشخاص من حولهم نتيجة الأفكار المسبقة غير العادلة.وأضاف: تتغير تصوراتك عن الناس بمرور الوقت بالتأكيد لكن الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم مملين لا يحصلون في كثير من الأحيان على فرصة لإثبات خطأ الصور النمطية عنهم، وحقيقة أن الناس يتجنبونهم يمكن أن تؤدي إلى النبذ الاجتماعي وزيادة الشعور بالوحدة وتؤثر سلبًا على حياتهم".وأوضح تيلبورج أنه أجرى تلك الدراسة حتى يتمكن من اكتشاف الوصمات التي تحيط بمسألة الملل وكيف يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الأشخاص إلى بعضهم البعض، وتابع: المفارقة هنا هي أن الملل أمر مثير للاهتمام للغاية وله العديد من الآثار المترتبة على الحياة الواقعية.وجاء ترتيب الوظائف الأكثر مللًا كالتالي:1- تحليل البيانات2- المحاسبة3- العمل في الضرائب أو التأمين4- العمل في مجالات النظافة5- الخدمات المصرفيةالوظائف الأكثر إثارة:1- الفنون التمثيلية2- العمل في مجالات العلوم3- الصحافة4- الصحة5- التعليم