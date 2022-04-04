منوعات

الدراسة على الهواتف الذكية... عدم تركيز وتشتت

Lebanon 24
04-04-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-938626-637846723842700668.jpg
Doc-P-938626-637846723842700668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يشعر الكثير من الأشخاص بعدم الارتياح أثناء الدراسة أو المطالعة عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي مقارنة بالدراسة أو المطالعة بمساعدة الكتب الورقية.  

ووجدت دراسة أن الأمر يتعلق بالشعور بالتركيز بشكل أكبر أثناء القراءة من الكتب لأن الإنسان يميل إلى التنهد أكثر خلال هذه العملية.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور موتوياسو هونما من كلية الطب بجامعة شوا في طوكيو: "نعتقد أن التنفس العميق "التنهد" يثبط نشاط الدماغ المفرط وكان له تأثير إيجابي على الذاكرة وفهم القراءة".

وقام الباحثون بقياس التنفس والنشاط الدماغي لـ 34 شخصا أثناء القراءة على الورق والهواتف الذكية ليجدوا أن الناس تنهدوا بنسبة 45 في المائة أقل عند القراءة من هاتف ذكي، وعندما سئلوا لاحقا أسئلة حول المقاطع كانت درجاتهم في المتوسط أقل بنسبة 17 في المائة.

وأظهر التحليل اختلافات في نشاط الدماغ في قشرة الفص الجبهي، وهي الجزء المسؤول في الدماغ عن الوظائف عالية المستوى مثل التفكير.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في دورية Nature Journal Scientific Reports، نشاطا زائدا في قشرة الفص الجبهي عندما يقرأ الناس باستخدام هاتف ذكي مما يضر بفهمهم للمادة المقروءة ويُعتقد أن هذا ناتج عن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة.

( ديلي ميل ) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-04-04
08:00 | 2022-04-04
07:00 | 2022-04-04
05:00 | 2022-04-04
02:00 | 2022-04-04
00:20 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website