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كانت تحلق ليلا على ارتفاع منخفض... شرارات نار تتطاير من محرّك طائرة!

Lebanon 24
04-04-2022 | 16:00
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة تتطائر من أحد محركاتها شرارات من نار، ما يشير إلى حدوث حريق، فيما كانت الطائرة تحلق ليلا على ارتفاع منخفض.

وأفيد بأن مقطع الفيديو صُوّر بالقرب من مدينة الماتا، كبرى مدن كازاخستان، فيما لم تصدر بيانات رسمية حتى الآن من شركات الطيران بشأن هذا الحادث، ووجه طلب إلى هيئة الطيران المدني للتعليق على الحادثة.
المصدر: روسيا اليوم
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