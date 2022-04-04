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برجك اليوم

Lebanon 24
04-04-2022 | 23:00
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برج الحمل

حاول أن تفكر اليوم بشكل إيجابى وإذا اقترح أحد عليك الذهاب فى رحلة أو العشاء على ضوء الشموع فلا ترفض . ربما تقابل الليلة من يعدك بالحب فانتهز الفرصة واستمتع بقضاء مساء رائع . كن هادئا وحاول أن تسيطر على اندفاعك عندما تتعامل مع من بجوارك.
 
 برج الثور

قد تشعر اليوم أنك بحاجة إلى الترفيه عن نفسك، فحاول أن تلتقى بأصدقائك أو قم بتنظيم حفلة أو اذهب إلى النادى أو سافر إلى احدى جزر اليونان، وقبل هذا كله لا ترهق نفسك بالمزيد من العمل. لا تهتم بمن يحاولون التودد إليك الليلة ولكن اهتم بنفسك فقط. تخل عن عاداتك السخيفة حتى لا يتسبب هذا فى افساد علاقتك بالآخرين.
 
 
 برج الجوزاء

غالبا ما تظهر فى الوقت وفى المكان المناسبين ما يجعلك تحصل على تقدير الآخرين. يمكنك الإعداد لعشاء لطيف فى فندق خارج حدود المدينة. لاتكن مندفعا عند إتخاذ قراراتك حتى لا تقع فى الخطأ.
 
 
برج السرطان

لديك الكثير من العلم والخيرة حصيلة عملك ومجهودك خلال الفترة الماضية. لا تكن أنانيا وبخيلا. اهتم اليوم بنقل بعض خبراتك ومعلوماتك للمبتدئين. تعشق الأسرار والكتمان في حياتك الخاصة، لكن تذكر أن سقراط قال: " تكلم حتى أراك"، فحاول أن تخرج ما يضيق به صدرك.
 
 
برج الاسد

تفكر في الحب وترغب في الاستمتاع بعلاقة ناجحة. لا تتعجل واستمتع بالحياة وبكل الفرص التي تتيحها لك. اترك أصدقاءك المقربين يستمتعون بشيء من الحرية، ولا تحاول مراقبتهم باستمرار، وسيقدرون لك ذلك جدا
 
 
 برج العذراء

لو كان ضميرك يؤنبك لأنك قد تسببت في إيذاء شخص ما عندما كذبت وألصقت به اتهاما لتنفي التهمة عن نفسك، ربما عليك أن تطهر نفسك من هذا الذنب. اذهب له، واعترف بذنبك واعتذر، وتحمل مسئوليتك عما ألحقته به من أضرار حتى تنام مرتاح الضمير
 
 
 برج الميزان

الثقة بالنفس هي مفتاح السعادة والحصول على إعجاب الآخرين. تتفاجأ أن كثيرا من الأشخاص حولك يحملون لك بداخلهم مشاعر حب وربما تقابل شريك حياتك. حاول أن تبتعد عن أي شيء يجعلك تتألم.
 
برج العقرب
كل ابن آدم خطاء، فلا تثقل كاهلك بالندم على خطأ ارتكبته، والأفضل أن تحاول تصحيح خطأك، والاعتذار لمن أخطأت في حقه
 
 
برج القوس
لو كنت محل ثقة وإعجاب الآخرين، فلا تتخل عنهم، أو تتهرب من مساعدتهم، حتى لا تتغير صورتك الجميلة في نظرهم، ويخيب أملهم بك
 
 
 
 برج الجدي
لو كان لديك وقت فراغ اليوم، لا تضع فرصة اعتدال الطقس في هذا الوقت من العام واقبل أي دعوة تتلقاها للذهاب في نزهة لطيفة بصحبة الأصدقاء.
 
 
برج الدلو

ربما تتخذ اليوم قرارا مهما يتعلق بحياتك الخاصة، وستبرز نتائجه مستقبلا. لا تتجاهل حقك في الحصول على إجازات احيانا، لان شعورك بآلام في انحاء متفرقة من جسدك علامة لا تقبل الشك لاحتياجك الشديد للراحة في الوقت الحالي
 
 
برج الحوت
الاستسلام للأحزان سيجعلها تنمو وتنمو، وقد تبتلعك في النهاية. اخرج اليوم بصحبة الأصدقاء المقربين، لعل ذلك ينسيك همومك، ويخفف عنك أحزانك.
 
 
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