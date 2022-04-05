القصير أو الطويل... أي طول شعر يفضّله الرجل للمرأة؟

من مقومات جمال المرأة وأنوثتها شعرها، فتعطي النساء الكثير من الوقت للاهتمام والمحافظة على صحة شعرهن واطلالتهن. لكن ما عن الرجل؟ هل يفضّل الشعر الطويل أو القصير؟ وما هي الأسباب؟ اليك التفاصيل في هذا الموضوع من صحتي.يعزّز الشعر الجميل ثقة المرأة بنفسها وهي تعمل على تطويله وتعزيز نموّه. وفي ما يخصّ الرجل، ففي العموم يفضّل الشعر الطويل على الشعر القصير، للأسباب التالية:- يعتبر الرجل أن الشعر الطويل هو عامل أساسي يلفت نظره عندما ينظر الى المرأة.-انه ميزة أساسية لأنوثة المرأة.- يلفت الشعر الطويل نظر الرجل خصوصاً عندما يكون الشعر مصفّفاً بطريقة جميلة ومسدولاً على الكتف أو مرفوعاً عن طريقة ذيل الحصان.- يعتبر الرجل أن المرأة ذات الشعر الطويل تتمتع بصحة جيدة وقادرة على الاهتمام بجمالها.في المقابل يفضّل بعض الرجال الشعر القصير لأسباب كثيرة أهمها:- انّه يُبرز الرقبة والكتفين لدى المرأة ما يثير الرجل.- يرى هؤلاء أن قصة الشعر القصيرة جذابة وملفتة لأنها تختلف عن الشعر الطويل المتشابهة لدى كثيرات.- تجعل هذه القصة من صاحبتها تبدو أصغر سناً.- تُعتبر المرأة التي تعتمد القصّة القصيرة أكثر ديناميكية من صاحبة الشعر الطويل.في المختصر يفضّل بعض الرجال الشعر الطويل للمرأة بينما يحبّذ البعض الآخر الشعر القصير، فالأذواق تختلف بين شخص وآخر.الا أن الأهم يبقى في أن تحافظي على لمعان شعرك وصحتك والاعتناء به بشكل جيد من العوامل الخارجية التي يتعرض لها أو نظامك الغذائية وروتين حياتك، فلكل هذه العوامل تأثير على صحة شعرك.ولا تنسي ان اهملتِ شعرك، لن يبدو أنيقاً وملفتاً لا في طوله ولا في قصره وسيؤثر على اطلالتك، كما على نظرة الآخرين اليك.