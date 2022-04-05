بعيدا عن استخدامه في الطعام... بماذا ينفع الملح؟

يعرف خبراء الطهي أهمية الملح في وصفات الطعام، لا سيما أنه العنصر الذي إذا زاد عن المطلوب أو قل قليلا قد يفسد الأطباق الشهية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن للملح فوائد أخرى مدهشة بعيدة عن الطهي، سواء في المطبخ أو في أغراض أخرى قد لا تخطر على البال، إليك أهمها:يفضل كثيرون شرب القهوة (الأميركية أو التركية) غير محلاة، فإذا كنت من هؤلاء، أضيفي "رشة ملح" في الفنجان، إذ إن الملح يحتوي على أيونات الصوديوم التي تحيد أو تلغي المذاق المر للقهوة. كما يوصي الخبراء بإضافة حوالي 1/8 ملعقة صغيرة من الملح إلى حبوب البن المطحونة قبل تشغيل آلة صنع القهوة.علاج لدغة النحلإذا لدغتك نحلة، فإن الملح يعتبر مرهما طبيعيا. بللي اللدغة على الفور وغطيها بالملح لتقليل الألم وتقليل التورم.تنظيف الثلاجةيجب عليك تنظيف ثلاجتك كل 3 إلى 6 أشهر للحفاظ على مظهرها ورائحتها، ولإزالة بقع الطعام والروائح الكريهة، افركي الأرفف بنصف كوب من الملح الممزوج بلترين من الماء الدافئ.تطهير لوح التقطيعتؤوي ألواح التقطيع البلاستيكية والخشبية جراثيم عميقة بداخل الخطوط التي صنعها السكين. يمكنك إبعاد البكتيريا عن طريق فرك اللوح بالملح.أما ألواح التقطيع البلاستيكية التي تستخدميها في التعامل مع اللحوم، انثري سائل التنظيف والملح على اللوح، وافركيها بفرشاة خشنة، واشطفها بالماء الساخن.ولزيادة التعقيم، افركي اللوح الخشبي بالملح والليمون، ثم اغسليه وجففيه جيدا.تنظيف إسفنجة الاستحمامعادة ما تتعفن إسفنجات اليد والممسحة قبل وقت طويل من تهالكها فعليا. ولإعادة إحياء الإسفنج إلى حالته الأصلية، انقعيه طوال الليل في محلول يحتوي على حوالي ربع كوب ملح لكل لتر من الماء.إزالة الروائح الكريهة من الأحذيةيمكن أن تصبح الأحذية الرياضية والأحذية القماشية الأخرى كريهة الرائحة، خاصة إذا كنت ترتديها بدون جوارب في الصيف. تخلصي من تلك الرائحة عن طريق امتصاص الرطوبة برش القليل من الملح في حذائك القماش.إزالة رواسب الزهور من المزهرياتتذبل الزهور في المزهرية تاركة رواسب على جوانبها، للتخلص منها نظفي تلك الترسبات بالملح، ثم اغسليها بالماء والصابون.إطفاء حرائق الدهونأثناء الطهي، قد تنشب حرائق في الأواني بسبب اشتعال الزيت أو الدهون، وقد يتسبب الماء في انتشار اللهب. بدلا من ذلك، ألقي بالملح أو صودا الخبز على الحريق، ونصيحة إضافية قومي بتغطيتها بسرعة بغطاء معدني لمنع وصول الأكسجين للحريق.للتخلص من رائحة الفم الكريهةاستخدمي البديل الطبيعي لغسيل الفم، أذيبي ملعقة ملح صغيرة من ملح الطعام مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في نصف كوب من الماء، ثم استخدمي المزيج كغرغرة للفم. حيث يعمل الملح مطهرا لقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.إطالة صلاحية الحليبعندما يقترب الحليب من تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك الاحتفاظ به طازجا لبضعة أيام إضافية عن طريق إضافة القليل من الملح في العبوة ورجيها برفق.اختبار البيض الفاسدلاختبار صلاحية البيض ضع بيضة في وعاء من الماء المالح. إذا غرقت، تكون طازجة. وإذا طفت فهي فاسدة.تبريد المشروباتلتبريد زجاجات الماء والعصير والمشروبات الغازية سريعا، ضعي الزجاجات في دلو من الماء المثلج واخلطيه بحفنة من الملح. ستندهشين من سرعة تبريد المشروبات واحتفاظها بدرجة الحرارة المنعشة لساعات طويلة.الفاكهة الطازجةاحتفظي بشرائح الفاكهة طازجة دون أن تذبل أو تتأكسد وتتحول للون البني عن طريق غمسها في محلول ملحي -1/8 ملعقة صغيرة ملح وكوب واحد من الماء- لبضع دقائق. لا تنسي غسل الفاكهة سريعا في الماء العذب حتى لا يتأثر مذاقها بالملح.التهاب الحلقللتخلص من التهاب الحلق، امزجي بعض ملح الطعام في كوب من الماء الدافئ، يستخدم المزيج لمدة 30 ثانية لتخفيف الألم. يمكن للملح طرد المخاط والمهيجات الأخرى التي تسبب التهاب الحلق.قناع الوجه واليدينيتطلب قناع الوجه المنزلي مكونين أساسيين فقط؛ الملح وزيت الزيتون. اصنعي عجينة باستخدام ربع كوب من الملح ونصف كوب من زيت الزيتون، وضعيه برفق على بشرتك بحركة دائرية.اتركي القناع على الوجه واليدين لمدة 5 دقائق قبل غسله. سوف يترك زيت الزيتون المرطب وملح التقشير وجهك ويديك وحتى شفتيك رطبين لفترات طويلة.صنع شموع غير مقطرةلمنع تساقط قطرات الشموع الذائبة، استخدمي حيلة المياه المالحة كقشرة خارجية للشموع.انقعي الشموع في محلول من الماء المالح (2 كوب ماء و2 ملعقة كبيرة ملح) لمدة 24 ساعة، ثم جففها جيدا. عند استخدام الشموع لاحقا لن تجدي الفوضى المعتادة الناتجة عن قطرات الشمع.علاج قشرة الشعررشي القليل من الملح على فروة رأسك ودلكي رأسك لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه واغسليه بالشامبو كالمعتاد. سيقشر الملح الجلد الجاف على فروة رأسك، وسيصبح شعرك نظيفا بعد الشامبو.تقوية الأظافراخلطي ملعقة صغيرة من الملح وصودا الخبز وعصير الليمون في نصف كوب من الماء الساخن، وانقعي أطراف أصابعك في الخليط لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها جيدا.يساعد هذا الخليط على تقوية الأظافر ونعومتها، وستبدو أظافرك أكثر صحة ولمعانا.البالوعة المسدودةلا يتطلب إصلاح الصرف المسدود بالضرورة سباكا. لذلك جربي هذا البديل. امزجي كوبا واحدا من الملح مع كوب واحد من صودا الخبز ونصف كوب من الخل الأبيض، ثم اسكبي المزيج في البالوعة.اتركه لمدة 10 دقائق قبل صب حوالي لترين من الماء المغلي في البالوعة. قومي بتشغيل صنبور الماء الساخن واتركيه يتدفق لبضع ثوانٍ، وستندهشين من النتيجة.