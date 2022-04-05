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بيضة "كيندر" الشهيرة تقلق بريطانيا... هل تُسبب السالمونيلا؟!

Lebanon 24
05-04-2022 | 16:00
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كشفت وكالة معايير الغذاء البريطانية أن صانع الشوكولاتة "فيريرو" استدعى كميات من بيض الشوكولاتة "كيندر سوربرايز" في المملكة المتحدة بسبب ارتباطها بالسالمونيلا.

وأضافت الوكالة أن "هذا الاستدعاء مرتبط بعلاقة محتملة لتفشي السالمونيلا، حيث كان هناك عدد من هذه الحالات عند الأطفال الصغار"، بحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية أمس الاثنين.

فقد وجدت التحقيقات التي أجرتها وكالات الأمن الصحي في المملكة المتحدة والصحة العامة في اسكتلندا والصحة العامة في ويلز والصحة العامة في إيرلندا الشمالية، وجود صلة بين الحالات المبلغ عنها لتسمم السالمونيلا في جميع أنحاء البلاد وبيض "كيندر".
 
وكإجراء احترازي، استدعت "فيريرو" المنتجات ونصحت الناس بعدم تناولها، وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن البيض تم تصنيعه جميعاً في نفس المصنع، ومع ذلك، لا يُعتقد أن منتجات الشركة الأخرى تأثرت.
المصدر: العربية
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