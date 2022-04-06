منوعات

مشهد مرعب ..سيارة تطير من فوق جسر وكاميرا ترصد الحادث!

Lebanon 24
06-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-939259-637848269623366921.jpg
Doc-P-939259-637848269623366921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مشهد مرعب، وثقت كاميرا مثبتة في سيارة لحظة سقوط مركبة من أعلى جسر في الرياض، بعد اختراقها الحاجز الحديدي، فقد تطاير زجاج السيارة وتناثر على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.
 
جاء تعليق مرور منطقة الرياض، بأنه باشر حادثًا مروريًا بسقوط مركبة من جسر على طريق الدائري الشرقي، نتج عنه إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وجارٍ استكمال التحقيق والاستدلال للحادث.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي المقطع المرعب كما سماه البعض، ونصح البعض بتركيب الكاميرات في السيارات، لأن كثيرا من وقائع الحوادث المرورية والجنائية لا يفك رموزها إلا بمثل هذه الكاميرات.

فيما طالب البعض الجهة المسؤولة عن هذا الكوبري بإعادة النظر في الحواجز الجانبية، بحيث تتحمل أي ارتطام وتمنع سقوط السيارات حال وقوع أي حادث.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-04-06
02:00 | 2022-04-06
01:00 | 2022-04-06
00:20 | 2022-04-06
22:57 | 2022-04-05
16:00 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website