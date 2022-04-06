3 أكلات رمضانية تساعد طفلك على التركيز أثناء الامتحانات .. ما هي؟

مع دخول شهر رمضان وتحديدا أول يوم بدأت الكثير من المراحل الدراسية في الامتحانات، وهذا ما يتسبب في صعوبة التفكير نتيجة عدم التركيز الناتج عن الصيام، خاصة أن هناك بعض الأطفال هذا العام يكون أول سنة لهم في ممارسة فريضة الصوم، لذا يستعرض اليوم السابع بعض المأكولات الرمضانية التي تساعد طفلك على التركيز وتحسين ادائه في الامتحانات وفقاً لموقع "foodndtv" كما يلي:التمر:يحتوي التمر على على فيتامين B6 وفيتامينC، اللذان يعملان على تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ، كنا أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في التركيز ويدعم الانتباه بشكل أكبر من المعتاد، كما أن التمر يعطي طاقة كبيرة للطفل لكي يجلس لفترة أطول في ساعات المذاكرة.الخشاف:يدخل فى تكوين كوب الخشاف التين المجفف كأحد المكونات الأساسية فهو غني بالفيتامينات ومضادات الاكسادة والاوميجا 3 والبوتاسيوم الذين يعملون كمنشط للذاكرة ومقوي للإدراك، كما أن للتين المجفف ومياه الخشاف عموماً قدرة كبيرة على تنشيط خلايا المخ مما يساعد على سرعة استذكار المعلومات الهامة.المكسرات:المكسرات خاصة اللوز فهو مصدر مهم وغني لفيتامين E، والذي يعمل على تنشيط الذاكرة، أما الجوز يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية المفيدة والاوميجا 3 فهم يعملا لتقوية الاستيعاب.