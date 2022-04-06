لص أرجنتيني يعوض ضحاياه... ما فعله غير مألوف

تعهد مجرم محترف يبلغ من العمر 37 عامًا بالتخلى عن حياته الإجرامية وتعويض ضحاياه السابقين بعد فوزه بالجائزة الكبرى فى اليانصيب بالأرجنتين، حيث كشفت صحيفة "لا جورنادا" الأرجنتينية هذا الأسبوع أن مارسيلو باريديس، المعروف لدى السلطات المحلية باسم "رامبيتو"، خمّن الأرقام الستة الفائزة فى يانصيب Quini 6 فى 12 كانون الاول 2021.باريديس كان لديه صحيفة جنائية تضمنت اعتقالات بتهمة السطو والسرقة والإخفاء، وأدين 7 مرات، وغالبًا ما كان يستهدف السياح وتم الإشارة إليه على أنه جزء من عصابة اقتحمت منازل متعددة في عام 2017 في مدينة بويرتو مادرين الساحلية بشمال باتاجونيا، بحسب "ديلى ميل"

تم إلقاء القبض عليه آخر مرة في تشرين الثاني 2021 عندما تحدى الشرطة فى شجار بعد أن تم إيقافه لتهربه من نقطة تفتيش.لجأ باريديس أكثر من مرة إلى اليانصيب، حينما كان يجد نفسه مفلسا بعد أن ينفق أمواله المسروقة على المقامرة، وهذ ما أتى بثماره في النهاية ديسمبر الماضى حينما اشترى تذكرة لعبة يانصيب شعبية فى الأرجنتين، وربح في النهاية.حصل باريديس فى النهاية على 850 دولارًا أمريكيا، فانتقل بعدها إلى منزل جديد وراقى، وظهر باريديس أمام مركز الشرطة المحلي في بويرتو مادرين ليعلن اعتزاله طرقه الإجرامية.بعد أن أخبر رجال الشرطة أن ثرواته القانونية الجديدة ستسمح له أخيرا بالحصول على الحياة التي كان يريدها دائمًا دون الاضطرار إلى ارتكاب أي جرائم ، تعقب باريديس اثنين من ضحاياه وأعاد ضعف الأموال التى سرقها منهما.