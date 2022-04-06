منوعات

قتلوا طفلاً وسرقوا التوك توك منه!

Lebanon 24
06-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-939476-637848665448143461.jpg
Doc-P-939476-637848665448143461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات للمتهم الرابع، لاتهامهم بقتل طفل وسرقة التوك توك منه.

تعود القضية للعام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إشارة من مستشفى ديرب المركزى بوصول"مصطفى. م" 15 عاما جثة هامدة، مقيم بقرية كوم النور، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأشارت التحريات إلى قيام 4 أشخاص بأعمار تتراوح من 23 إلى 27 عاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك، وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجني عليه بالاعتداء عليه بالضرب، وقاموا بخنقه بقطعة من القماش، واستولوا على التوك توك وما معه من أموال حصيلة عمله، وقاموا ببيعه للمتهم الرابع الذي كان على علم بكونه من متحصلات السرقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-04-06
14:00 | 2022-04-06
13:06 | 2022-04-06
12:32 | 2022-04-06
12:22 | 2022-04-06
12:07 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website