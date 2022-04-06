18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
قتلوا طفلاً وسرقوا التوك توك منه!
Lebanon 24
06-04-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات للمتهم الرابع، لاتهامهم بقتل طفل وسرقة التوك توك منه.
تعود القضية للعام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إشارة من مستشفى ديرب المركزى بوصول"مصطفى. م" 15 عاما جثة هامدة، مقيم بقرية كوم النور، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وأشارت التحريات إلى قيام 4 أشخاص بأعمار تتراوح من 23 إلى 27 عاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك، وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجني عليه بالاعتداء عليه بالضرب، وقاموا بخنقه بقطعة من القماش، واستولوا على التوك توك وما معه من أموال حصيلة عمله، وقاموا ببيعه للمتهم الرابع الذي كان على علم بكونه من متحصلات السرقة.
تابع
الأكثر قراءة
جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
00:30 | 2022-04-06
06/04/2022 12:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
04:00 | 2022-04-06
06/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!
Lebanon 24
شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!
01:07 | 2022-04-06
06/04/2022 01:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يترك البلاد ويهاجر
Lebanon 24
نائب يترك البلاد ويهاجر
10:30 | 2022-04-06
06/04/2022 10:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
04:14 | 2022-04-06
06/04/2022 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2022-04-06
برجك اليوم
14:00 | 2022-04-06
الغيوم والامطار... نزاع دوليّ من نوع آخر
13:06 | 2022-04-06
ثعلب يثير الذعر قرب الكونغرس
12:32 | 2022-04-06
حالة نادرة... تزوج وهو ب 103 أعوام!
12:22 | 2022-04-06
حصل على 90 جرعة لقاح كورونا وباعها لآخرين
12:07 | 2022-04-06
على طريقة ويل سميث.. لاعب تنس يصفع خصمه (فيديو)
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-04-06
07/04/2022 06:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
07/04/2022 06:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
07/04/2022 06:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact