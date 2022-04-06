واعظة تثير الجدل حول القبلات بين الأزواج في نهار رمضان

أثارت الواعظة في وزارة الأوقاف المصرية، وفاء عبد السلام، الكثير من الجدل والتساؤلات بين المصريين حول حكم القبلات بين الأزواج الشباب في نهار أيام رمضان.وقالت الواعظة بوزارة الأوقاف: "جاء أحد الرجال إلى النبي محمد وسأله أأقبل في نهار رمضان؟، فأذن له وكان شيخا كبيرا، ثم جاء أحد الرجال وسأل نفس السؤال ولم يسمح له النبي لأنه كان شابا صغيرا".وتابعت الواعظة: "النبي كان بُيقبّل في نهار رمضان ولكنه أملك الناس لنفسه عن الشهوة، وهذا يعني إذا أخذ الأمر صورة شهوة يجب منع التقبيل، لكن القبلة في حد ذاتها ليست مشكلة، ولكن ما يترتب عليها، ولذا فإن الأولى أن تكون القبلة بين الأزواج بعد الإفطار".ووردت من قبل دار الإفتاء المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على لسان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على هذا السؤال: "هو (التقبيل) مكروه، وعلى الإنسان أن يبتعد عنه، لأنه لو ترتب عليه إنزال يفسد صومه".وأثارت هذه الفتاوى الكثير من الجدل بين المصريين لأنها لم تحدد هل التقبيل حلال أم حرام أثناء الصيام.