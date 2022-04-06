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منوعات
حصل على 90 جرعة لقاح كورونا وباعها لآخرين
Lebanon 24
06-04-2022
|
12:22
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ألقت الشرطة الألمانية مؤخرا، القبض على رجل حصل على عشرات التطعيمات الخاصة بكوفيد-19، لبيع بطاقات التلقيح لآخرين لا يريدون الحصول على اللقاح بأنفسهم.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه، حصل على 90 جرعة لقاح كورونا في مراكز التطعيم بولاية ساكسونيا الشرقية على مدار شهور، ليبيع لاحقا بطاقات التلقيح بعد تزويرها لآخرين يرفضون التطعيم، ولكنهم في حاجة إلى سجل يظهر حصولهم عليه.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن وكالة الأنباء الألمانية، أن الرجل اعتقل ويخضع للتحقيق، لاتهامه بتزوير مستندات رسمية مقابل الحصول على أموال لقاء ذلك.
وعثرت الشرطة في منزل الرجل على عدد من بطاقات التطعيم بعضها فارغ، وقسم منها يضم بيانات تثبت حصوله على جرعات من لقاحات مختلفة مضادة لكوفيد-19.
وكانت الشرطة الألمانية قد نفذت العديد في الأشهر الأخيرة، عددا من المداهمات لمواقع تقوم بتزوير جوازات سفر التطعيم.
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