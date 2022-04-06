منوعات

حصل على 90 جرعة لقاح كورونا وباعها لآخرين

Lebanon 24
06-04-2022 | 12:22
A-
A+
Doc-P-939503-637848702901855686.jpg
Doc-P-939503-637848702901855686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الشرطة الألمانية مؤخرا، القبض على رجل حصل على عشرات التطعيمات الخاصة بكوفيد-19، لبيع بطاقات التلقيح لآخرين لا يريدون الحصول على اللقاح بأنفسهم.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه، حصل على 90 جرعة لقاح كورونا في مراكز التطعيم بولاية ساكسونيا الشرقية على مدار شهور، ليبيع لاحقا بطاقات التلقيح بعد تزويرها لآخرين يرفضون التطعيم، ولكنهم في حاجة إلى سجل يظهر حصولهم عليه.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن وكالة الأنباء الألمانية، أن الرجل اعتقل ويخضع للتحقيق، لاتهامه بتزوير مستندات رسمية مقابل الحصول على أموال لقاء ذلك.
 
وعثرت الشرطة في منزل الرجل على عدد من بطاقات التطعيم بعضها فارغ، وقسم منها يضم بيانات تثبت حصوله على جرعات من لقاحات مختلفة مضادة لكوفيد-19.

وكانت الشرطة الألمانية قد نفذت العديد في الأشهر الأخيرة، عددا من المداهمات لمواقع تقوم بتزوير جوازات سفر التطعيم.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-04-06
16:00 | 2022-04-06
14:00 | 2022-04-06
13:06 | 2022-04-06
12:32 | 2022-04-06
12:07 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website