ثعلب يثير الذعر قرب الكونغرس

تمكنت شرطة "الكابيتول" الأميركي من الإمساك بثعلب كان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفيدرالية واشنطن.وكتبت شرطة "الكابيتول" الثلاثاء عبر تويتر "تنبيه: تم الإمساك به"، مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل قفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء لهضبة الكونغرس.وتعرض عدة أشخاص "للهجوم أو العض" من جانب الثعلب على مقربة من مبنى الكونغرس، وفق بلاغات وردت إلى شرطة "الكابيتول".

وأشارت شرطة "الكابيتول" إلى أنها تلقت صباح الثلاثاء "اتصالا بشأن ثعلب كان يقترب من طاقم العمل" على هضبة الكونغرس حيث مقر مجلسي النواب والشيوخ.ولفتت إلى إمكان أن يكون لهذا الثعلب "مخبأ" في المساحات الخضراء المحيطة بمبنى "الكابيتول"، حسبما نقلت "فرانس برس".ولا يعد وجود الثعالب في واشنطن وسائر المدن الأميركية أمرا غير اعتيادي، لكنها تتجنب في العادة أي احتكاك مع البشر.