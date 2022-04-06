الحمل

ينتقل شخص جديد إلى مجالك المهني ما يزيدك طاقة كبيرة ويجعلك تبدو مميزاً في مواجهة الجماهير إذا كنت تعمل في الشأن العام

الثور

يجتمع فينوس والقمر في برج الحمل، من دون أن يعكرا العلاقات المهنية ويزيلان بعض الصعوبات ويدفعانك إلى النظر في بعض القرارات المتخذّة

الجوزاء

القمر الجديد في برج الحمل يشير إلى دخول شخص جديد إلى حياتك وإلى تشويق كبير تعيشه مع بعض الأوساط

السرطان

تبدأ اليوم فترة دقيقة تستمر على الأقل حتى آخر الشهر وتفرض عليك المزديد من التروي والوضوح والشفافية

الأسد

القمر الجديد في برج الحمل يحمل إليك جديداً، فيبشرك بقدرات واسعة على التواصل وفرض الذات وإيصال الرسائل إلى الآخرين

العذراء

القمر الجديد في الحمل يجعلك متوتراً قليلاً، ولكن ميالاً إلى الحسم واتخاذ القرارات على الرغم من الأجواء المحيطة

الميزان

القمر الجديد في برج الحمل يشير إلى خصام مع أحد المقربين وإلى محاولاتك العقيمة لرده إلى الصواب

العقرب

القمر الجديد في برج الحمل يضاعف ميلك إلى التمرد أو يتحدث عن تأجيل يزعجك جداً، فيعطيك إشارة بلقاء بعض الأشخاص في مجال عملك وتوطيد العلاقة بهم

القوس

القمر الجديد في برج الحمل يلائمك جداً ويتحدث عن فرصة استثنائية أو حظ كبير في العمل وعن صداقات ولقاءات ممتعة

الجدي

القمر الجديد في برج الحمل قد يفاجئك بما يزعجك أو يحمل إليك خبراً لم يكن في الحسبان

الدلو

يتحفك الفلك بأعمال جريئة تقدم عليها، وتبتدع حلولاً لبعض المشاكل وتجيد قول ما يجب في الوقت المناسب، فيسطع نجمك

الحوت

القمر الجديد في برج الحمل يعالج الأمور ويحل مشكلة ما، ويركز الاهتمام على شؤون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك